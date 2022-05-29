https://tr.sputniknews.com/20220529/saldadaki-ziyaretci-defteri-turkiye-col-olmasin-sevenler-ayrilmasin-1056785575.html

Salda'daki ziyaretçi defteri: 'Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın'

Salda'daki ziyaretçi defteri: 'Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın'

Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla hayran bırakan Salda'yı görmeye gelenler... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T13:40+0300

2022-05-29T13:40+0300

2022-05-29T13:45+0300

salda gölü

yaşam

ziyaretçi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü kıyısında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan seyir terasında ziyaretçilerin düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine çok kişi duygularını yazdı.Salda Gölü'nü görmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden bazıları Salda Gölü'nün güzelliğini ve korunması gerektiğini yazarken, kimisi taraftarı olduğu takımın şampiyon olmasını kimisi de sevdiğine olan duygularını kağıda döktü.'Söyle Salda; aklım da kalbim de hala onda'Ziyaretçi defterinde, yer alanlar:

https://tr.sputniknews.com/20220525/salda-golune-ziyaretci-sayisi-sinirlandirilacak-1056669681.html

salda gölü

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salda gölü, ziyaretçi