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Salda'daki ziyaretçi defteri: 'Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın'
Salda'daki ziyaretçi defteri: 'Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın'
Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla hayran bırakan Salda'yı görmeye gelenler... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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salda gölü
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ziyaretçi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü kıyısında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan seyir terasında ziyaretçilerin düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine çok kişi duygularını yazdı.Salda Gölü'nü görmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden bazıları Salda Gölü'nün güzelliğini ve korunması gerektiğini yazarken, kimisi taraftarı olduğu takımın şampiyon olmasını kimisi de sevdiğine olan duygularını kağıda döktü.'Söyle Salda; aklım da kalbim de hala onda'Ziyaretçi defterinde, yer alanlar:
https://tr.sputniknews.com/20220525/salda-golune-ziyaretci-sayisi-sinirlandirilacak-1056669681.html
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salda gölü, ziyaretçi

Salda'daki ziyaretçi defteri: 'Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın'

13:40 29.05.2022 (güncellendi: 13:45 29.05.2022)
© DHASalda Gölü
Salda Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© DHA
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Salda Gölü yurt içi ve dışından her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla hayran bırakan Salda'yı görmeye gelenler, ziyaretçi defterine de duygularını yazıyor. Bazı ziyaretçiler deftere aşkını ilan edip, yaşadıkları aşk acısını not ederken, bazıları ise dilek ve temennilerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Salda Gölü kıyısında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan seyir terasında ziyaretçilerin düşüncelerini yazmaları için konulan ziyaretçi defterine çok kişi duygularını yazdı.
Salda Gölü'nü görmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden bazıları Salda Gölü'nün güzelliğini ve korunması gerektiğini yazarken, kimisi taraftarı olduğu takımın şampiyon olmasını kimisi de sevdiğine olan duygularını kağıda döktü.
© DHASalda Göl ziyaretçi defteri
Salda Göl ziyaretçi defteri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
Salda Göl ziyaretçi defteri
© DHA

'Söyle Salda; aklım da kalbim de hala onda'

Ziyaretçi defterinde, yer alanlar:
Salda'nın eşsiz güzelliğini biz de görebildik. Keşke biraz daha yakından görebilseydik,
Dünyanın en güzel ülkesinde doğal güzelliklerinden biri Salda Gölü'nü eşim ve kızım ile birlikte gördük. Gerçekten muhteşem güzel bir göl ve uzaktan da görmemiz çok özeldi. Lütfen koruyalım ve sahip çıkalım,
Burası Alp Dağları’ndan daha güzel,
Türkiye çöl olmasın, sevenler ayrılmasın,
Buraya en son onunla gelmiştim. O artık yok. Söyle Salda; aklım da kalbim de hala onda,
Tüm harçlığımızı gezmeye ayırdığımız için yemek yemeden geldik buralara kadar, yemeden de gidiyoruz. Öğrencilik zor arkadaşlar ama hayat gezince güzel,
Umarım Salda'ya bir dahaki gelişimde Denizlispor Süper Lig'e yükselir ve her zaman layık olduğu yerde mücadelesine devam eder. Şampiyon Denizlispor.”
Salda gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
TÜRKİYE
Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırlaması
25 Mayıs, 15:46
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