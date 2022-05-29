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'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah
'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah
Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T04:17+0300
2022-05-29T04:17+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
selahattin demirtaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş

'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah

04:17 29.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş, "İnşallah" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.
Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.
Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.
Van'ın Edremit ilçesindeki otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların farkında olduklarını ve bunları beraber çözmeyi amaçladıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
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Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
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