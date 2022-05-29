https://tr.sputniknews.com/20220529/selahattin-demirtasi-istiyoruz-diyen-vatandasa-yavastan-yanit-insallah-1056778015.html

'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah

'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah

Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T04:17+0300

2022-05-29T04:17+0300

2022-05-29T04:17+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

selahattin demirtaş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş