https://tr.sputniknews.com/20220529/selahattin-demirtasi-istiyoruz-diyen-vatandasa-yavastan-yanit-insallah-1056778015.html
'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah
'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah
Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T04:17+0300
2022-05-29T04:17+0300
2022-05-29T04:17+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
selahattin demirtaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220528/kilicdaroglu-disariya-kaynak-aktarildigini-gayet-iyi-biliyorum-bu-memleketi-soydurtmayacagiz-1056767412.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_22:0:1438:1062_1920x0_80_0_0_bc93454a3f9c713ce66e3e360bbf4a14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş
'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa Yavaş'tan yanıt: İnşallah
Abone ol
Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş, "İnşallah" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.
Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.
Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.