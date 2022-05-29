https://tr.sputniknews.com/20220529/sgkden-ozel-hastanelerden-saglik-hizmeti-satin-alimina-iliskin-aciklama-1056775659.html

SGK'den özel hastanelerden sağlık hizmeti satın alımına ilişkin açıklama

SGK'den özel hastanelerden sağlık hizmeti satın alımına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kurumla sadece belli branşlarda yaptığı anlaşmaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle tüm vatandaşların... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T00:27+0300

2022-05-29T00:27+0300

2022-05-29T00:27+0300

türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

hastane

özel hastane

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SGK'den yapılan açıklamada, Kurumun halihazırda 875'i kamu, 135'i üniversite ve 1419'u özel olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle ülke çapında vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlandığı belirtildi.Söz konusu 1419 özel sağlık hizmeti sunucusundan sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sağlık kuruluşlarına başvuru oranının ise özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvuruların yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiği bildirildi.Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedavilerin SGK tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerle diğer branşlarda anlaşma olmadığı için vatandaşlarda mağduriyet yarattığı kaydedildi.'Düzenlemeyle vatandaşlarımızın tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavi almaları sağlandı'Konuyla ilgili bir düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Bahse konu süre, sözleşmenin kesintisiz devam etmesi konusunda önceki yıllarda da uygulanan rutin bir uygulama olup SGK ile anlaşma yapmak isteyen tüm hastaneler, süre sınırlaması olmaksızın SGK ile sözleşme yapabilmektedir. Dolayısıyla 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır" ifadesi kullanıldı.

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), hastane, özel hastane