https://tr.sputniknews.com/20220529/tpaoya-mardin-ve-sirnakta-petrol-arama-ruhsati-verildi-1056780890.html

TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya Mardin ve Şırnak'ta petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T09:31+0300

2022-05-29T09:31+0300

2022-05-29T09:34+0300

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

türkiye

petrol arama

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol arama