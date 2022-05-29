Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı

Bu yıl içerisinde ülkemizde de önemli yatırımlarımız hayata geçecek. Trabzon, Adana ve Ankara'da açacağımız 3 depo ve aktarma merkezi ile 4 bini aşkın istihdam sağlayacağız. 400 bin metrekare olan operasyon alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak. Trendyol bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da 1500'den 3 bin 500'e çıkararak AR-GE çalışmalarımıza da hız kazandıracağız. Yüzde 90'ından fazlası KOBİ ve esnaf olan 260 binden fazla satıcımıza ürünlerini dijital ortamda pazarlayıp müşterilerle hızlı bir şekilde buluşturabilme imkanı sağlıyoruz. Bu yıl içerisinde ülkemizde de önemli yatırımlarımız hayata geçecek. Trabzon, Adana ve Ankara'da açacağımız 3 depo ve aktarma merkezi ile 4 bini aşkın istihdam sağlayacağız. 400 bin metrekare olan operasyon alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak. Trendyol bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da 1500'den 3 bin 500'e çıkararak AR-GE çalışmalarımıza da hız kazandıracağız. Yüzde 90'ından fazlası KOBİ ve esnaf olan 260 binden fazla satıcımıza ürünlerini dijital ortamda pazarlayıp müşterilerle hızlı bir şekilde buluşturabilme imkanı sağlıyoruz.

Artık günde 1 milyonun üzerinde satışımız var. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bütün e-ticaret şirketleri arasında müşteri memnuniyetini en üst seviyelere ulaştırabilen şirketlerdeniz. Son 2 senedir ihracat ve uluslararası pazarlara açılma hedefimizi başlattıktan sonra bugün itibarıyla dünyadaki 50'den fazla global platformda Türkiye'deki markalarımızı ve bizimle beraber başka Türk markalarını da satışa sunuyoruz. Artık günde 1 milyonun üzerinde satışımız var. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bütün e-ticaret şirketleri arasında müşteri memnuniyetini en üst seviyelere ulaştırabilen şirketlerdeniz. Son 2 senedir ihracat ve uluslararası pazarlara açılma hedefimizi başlattıktan sonra bugün itibarıyla dünyadaki 50'den fazla global platformda Türkiye'deki markalarımızı ve bizimle beraber başka Türk markalarını da satışa sunuyoruz.

Aldığımız geri dönüşten Almanya'dan ciddi bir ilgi olduğunu gördük. Almanya'da yerel müşteriye ulaşabilecek bir şekilde platform kurma kararı aldık. Trendyol üzerinden Türkiye'de gerçekleşen satışların yüzde 70'ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı, Trendyol'da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye'de üretti. Biz 'Yüzde 100 Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. Aldığımız geri dönüşten Almanya'dan ciddi bir ilgi olduğunu gördük. Almanya'da yerel müşteriye ulaşabilecek bir şekilde platform kurma kararı aldık. Trendyol üzerinden Türkiye'de gerçekleşen satışların yüzde 70'ini yerli ürünler oluşturuyor. 83 bin satıcı, Trendyol'da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye'de üretti. Biz 'Yüzde 100 Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine önemli katkı sunmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor. Bizim Almanya pazarına girdiğimizi duyan futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık. Trendyol Berlin ofisimizde çalışan sayısını yıl sonunda 200 kişiye çıkaracağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor. Bizim Almanya pazarına girdiğimizi duyan futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık. Trendyol Berlin ofisimizde çalışan sayısını yıl sonunda 200 kişiye çıkaracağız.

Ürünlerimiz yüzde 100 Türk ürünü. Almanya e-ticarette çok rekabetçi bir pazar, büyük oyuncular var. Bunların içinde 4. oyuncu olmayı başardık. Yılbaşına dek üçüncülük hedefliyoruz. 2022 senesinde buradaki ihracatımızı 1 milyar euro'ya çıkarmak istiyoruz. Ürünlerimiz yüzde 100 Türk ürünü. Almanya e-ticarette çok rekabetçi bir pazar, büyük oyuncular var. Bunların içinde 4. oyuncu olmayı başardık. Yılbaşına dek üçüncülük hedefliyoruz. 2022 senesinde buradaki ihracatımızı 1 milyar euro'ya çıkarmak istiyoruz.

Şu an itibarıyla Avrupa'da 70'e yakın istihdamımız var, bunun yarısı Almanya'da. Yakın zamanda Lüksemburg ve Amsterdam'da açılışlarımız olacak, sonraki hedefimiz de Londra. Bu pazarları seçerken global platformlardaki ihracat rakamlarımıza bakarak hangi pazarlarda ürünlerimize ciddi talepler olduğunu gördükten sonra karar veriyoruz. Bilançomuz güçlü bir durumunda. Bu yatırımları yapabilmemiz için hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyüyebilmemiz için bilanço gücüne sahibiz ve yatırımcılarımızın da çok büyük destekleri var. Avrupa ve uluslararası serüvenimizin daha başındayız. Şu an itibarıyla Avrupa'da 70'e yakın istihdamımız var, bunun yarısı Almanya'da. Yakın zamanda Lüksemburg ve Amsterdam'da açılışlarımız olacak, sonraki hedefimiz de Londra. Bu pazarları seçerken global platformlardaki ihracat rakamlarımıza bakarak hangi pazarlarda ürünlerimize ciddi talepler olduğunu gördükten sonra karar veriyoruz. Bilançomuz güçlü bir durumunda. Bu yatırımları yapabilmemiz için hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyüyebilmemiz için bilanço gücüne sahibiz ve yatırımcılarımızın da çok büyük destekleri var. Avrupa ve uluslararası serüvenimizin daha başındayız.

Hedefimiz, önümüzdeki 5 sene içinde ciromuzun 3'te birinin e-ihracattan gelmesi. Avrupa'nın ortasında şu an çok büyük bir depo yatırımımız var. Hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri buralarda daha çabuk dağıtımını yapmak. Bugün itibarıyla Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. İkinci senede hemen 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik. En büyük avantajımız ekosistemimiz. Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak. Hedefimiz, önümüzdeki 5 sene içinde ciromuzun 3'te birinin e-ihracattan gelmesi. Avrupa'nın ortasında şu an çok büyük bir depo yatırımımız var. Hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri buralarda daha çabuk dağıtımını yapmak. Bugün itibarıyla Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. İkinci senede hemen 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik. En büyük avantajımız ekosistemimiz. Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak.

Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik. Biz bu pazara rekabetçi kaslarımızla, kendi gücümüzle, Türkiye'nin üretim gücüyle, tekstildeki çok kaliteli ve fiyat konusunda çok rekabetçi ürünlerimizle birlikte girdik. Bu güçle de burada kazanabileceğimizi gördük. Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik. Biz bu pazara rekabetçi kaslarımızla, kendi gücümüzle, Türkiye'nin üretim gücüyle, tekstildeki çok kaliteli ve fiyat konusunda çok rekabetçi ürünlerimizle birlikte girdik. Bu güçle de burada kazanabileceğimizi gördük.

Rakiplerimiz, arkamızdaki üretim gücü ve marka desteğini biliyorlar. Çok yakın zamanda BMD ile büyük bir anlaşma imzaladık. Şu an zaten bizle beraber 50'ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Bundan sonra da BMD'nin diğer 450 markasını bizle beraber platformumuzda satışa sunacağız. Sonra da Hakkari’deki üreticinin tespihini Berlin'de müşteriye buluşturacağız. Yolculuğumuz başladı. Bizim büyümemiz Türkiye'nin büyümesinden ve üretim gücünden geliyor. Biz de bunun için her türlü yatırım ve fedakarlığı yapacağız. Rakiplerimiz, arkamızdaki üretim gücü ve marka desteğini biliyorlar. Çok yakın zamanda BMD ile büyük bir anlaşma imzaladık. Şu an zaten bizle beraber 50'ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Bundan sonra da BMD'nin diğer 450 markasını bizle beraber platformumuzda satışa sunacağız. Sonra da Hakkari’deki üreticinin tespihini Berlin'de müşteriye buluşturacağız. Yolculuğumuz başladı. Bizim büyümemiz Türkiye'nin büyümesinden ve üretim gücünden geliyor. Biz de bunun için her türlü yatırım ve fedakarlığı yapacağız.

Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol markalı ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak. Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak. e-ihracat çalışmalarımızın odağına, bu bağlamda gelişmiş bir pazar olan Almanya'yı aldık. Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol markalı ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak. Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak. e-ihracat çalışmalarımızın odağına, bu bağlamda gelişmiş bir pazar olan Almanya'yı aldık.

Şu anda Almanya'daki müşterilerin yüzde 30'u Türk, yüzde 70'inin ise Alman. Sepet ortalaması ise 60-65 euro bandında. Şu anda Almanya'daki müşterilerin yüzde 30'u Türk, yüzde 70'inin ise Alman. Sepet ortalaması ise 60-65 euro bandında.

Türkiye'den kargo süresi yaklaşık 4 gün, 2 günde teslim edilen siparişler de var. Türkiye'den kargo süresi yaklaşık 4 gün, 2 günde teslim edilen siparişler de var.