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Trump'tan NATO üyelerine: ABD sizi korumayacak
Trump'tan NATO üyelerine: ABD sizi korumayacak
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla çatışmaya girmeleri durumunda NATO üyelerine ABD'den koruma sağlanmayacağını söyledi. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T05:48+0300
2022-05-29T05:48+0300
dünya
abd
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Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'ndeki NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını arttırarak yüzde 2'lik hedefi yakalama çağrısında bulunan ve Avrupa'nın NATO bütçesinde kendi payına düşen katkıları sağlamadan ABD'nin kaynaklarını istedikleri gibi kullandığını ileri süren eski ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO gündemine ilişkin açıklamalar geldi. Wyoming'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, NATO'daki müttefiklere askeri harcamaları arttırmamaları durumunda Rusya'yla girecekleri muhtemel bir çatışmada ABD'nin koruma sağlamayacağını kaydetti. Konuşmasında bir NATO üyesi Avrupalı liderle arasında geçen diyalogu aktaran Trump, "Suçlusunuz, milyarlarca dolar borcunuz var" ifadelerini kullandığını söyledi. "Bu, ödememizin tamamını almazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bu bizi korumayacağınız anlamına mı gelir?" sorusuna ise "Evet, sizi korumayacağız" yanıtını verdiğini ileri sürdü.'Onları NATO'ya 430 milyar dolar ödemeye zorladım, Stoltenberg en büyük hayranımdı'Söz konusu diyalogun ardından Avrupalı liderlerden 'para aktığını' söyleyen Trump, "Onları NATO'ya 430 milyar dolar ödemeye zorladım" dedi.Trump ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'kendisinin büyük hayranı' olduğunu iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20171209/trump-nato-rusya-odeme-1031331601.html
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abd, donald trump, nato

Trump'tan NATO üyelerine: ABD sizi korumayacak

05:48 29.05.2022
© AP Photo / Michael WykeEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla çatışmaya girmeleri durumunda NATO üyelerine ABD'den koruma sağlanmayacağını söyledi.
Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'ndeki NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını arttırarak yüzde 2'lik hedefi yakalama çağrısında bulunan ve Avrupa'nın NATO bütçesinde kendi payına düşen katkıları sağlamadan ABD'nin kaynaklarını istedikleri gibi kullandığını ileri süren eski ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO gündemine ilişkin açıklamalar geldi.
Wyoming'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, NATO'daki müttefiklere askeri harcamaları arttırmamaları durumunda Rusya'yla girecekleri muhtemel bir çatışmada ABD'nin koruma sağlamayacağını kaydetti.
Konuşmasında bir NATO üyesi Avrupalı liderle arasında geçen diyalogu aktaran Trump, "Suçlusunuz, milyarlarca dolar borcunuz var" ifadelerini kullandığını söyledi. "Bu, ödememizin tamamını almazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bu bizi korumayacağınız anlamına mı gelir?" sorusuna ise "Evet, sizi korumayacağız" yanıtını verdiğini ileri sürdü.

'Onları NATO'ya 430 milyar dolar ödemeye zorladım, Stoltenberg en büyük hayranımdı'

Söz konusu diyalogun ardından Avrupalı liderlerden 'para aktığını' söyleyen Trump, "Onları NATO'ya 430 milyar dolar ödemeye zorladım" dedi.
Trump ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'kendisinin büyük hayranı' olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2017
DÜNYA
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacağız
9 Aralık 2017, 12:47
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