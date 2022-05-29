https://tr.sputniknews.com/20220529/yazar-alpaslan-nitelikten-ziyade-nicelige-yonlendirildik-toplumsal-olarak-tamamlanamadik-1056805102.html

Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık

Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık

Yazar Alpaslan, “Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T23:23+0300

2022-05-29T23:23+0300

2022-05-30T12:45+0300

gündem dişi

yazar

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Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık

Yazar Özlen Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Alpaslan, “Hepimiz kendimize soralım: Hangimizin hayalleri gerçek oldu? Hepimiz yarım kaldık. Hepimiz, bir dönem, bize unutturularak büyütüldük. Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan kullanıyor. Toplumsal olarak tamamlanamadık. Ben, bizim kuşağımızın bu memleketten çok alacağı olduğunu düşünüyorum. Alacaklı olduğumuz için hepimizin bir miktar yarım kaldığını düşünüyorum” dedi:Romanı ‘Yarım’a ilişkin konuşan Alpaslan, “Siyasetten ayrı bir dünya yok, siyaset, evimize aldığımız ekmeğin de bedelidir. Siyaset hayatın bir parçasıdır. Memur da öğrenci de beyaz yakalı da bunun içimdedir” dedi:

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2022

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