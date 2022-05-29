https://tr.sputniknews.com/20220529/yazar-alpaslan-nitelikten-ziyade-nicelige-yonlendirildik-toplumsal-olarak-tamamlanamadik-1056805102.html
Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık
Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık
Yazar Alpaslan, “Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T23:23+0300
2022-05-29T23:23+0300
2022-05-30T12:45+0300
gündem dişi
yazar
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Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık
Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık
Yazar Özlen Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Alpaslan, “Hepimiz kendimize soralım: Hangimizin hayalleri gerçek oldu? Hepimiz yarım kaldık. Hepimiz, bir dönem, bize unutturularak büyütüldük. Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan kullanıyor. Toplumsal olarak tamamlanamadık. Ben, bizim kuşağımızın bu memleketten çok alacağı olduğunu düşünüyorum. Alacaklı olduğumuz için hepimizin bir miktar yarım kaldığını düşünüyorum” dedi:Romanı ‘Yarım’a ilişkin konuşan Alpaslan, “Siyasetten ayrı bir dünya yok, siyaset, evimize aldığımız ekmeğin de bedelidir. Siyaset hayatın bir parçasıdır. Memur da öğrenci de beyaz yakalı da bunun içimdedir” dedi:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
yazar, аудио
Yazar Alpaslan: Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik, toplumsal olarak tamamlanamadık
23:23 29.05.2022 (güncellendi: 12:45 30.05.2022) Abone ol
Yazar Alpaslan, “Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan kullanıyor. Toplumsal olarak tamamlanamadık” dedi.
Yazar Özlen Alpaslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Alpaslan, “Hepimiz kendimize soralım: Hangimizin hayalleri gerçek oldu? Hepimiz yarım kaldık. Hepimiz, bir dönem, bize unutturularak büyütüldük. Nitelikten ziyade niceliğe yönlendirildik. Bunun mutluluk olmadığını şimdi görüyoruz. Bu yüzden plazalardaki insanların yarısı antidepresan kullanıyor. Toplumsal olarak tamamlanamadık. Ben, bizim kuşağımızın bu memleketten çok alacağı olduğunu düşünüyorum. Alacaklı olduğumuz için hepimizin bir miktar yarım kaldığını düşünüyorum” dedi:
“Gençlere güzel günler göreceği umudunu yitirttik biz. Gençlerin, dünyayı değiştireceğine inanması lazım. Değiştirir, değiştiremez fakat bunun hayalini kurabilmesi lazım. Biz, bu hayallere ket vuran bir ülke olduk.”
Romanı ‘Yarım’a ilişkin konuşan Alpaslan, “Siyasetten ayrı bir dünya yok, siyaset, evimize aldığımız ekmeğin de bedelidir. Siyaset hayatın bir parçasıdır. Memur da öğrenci de beyaz yakalı da bunun içimdedir” dedi:
“Biz, bu topraklarda ölümü yüceltiyoruz. Ölüm, kimseye yakışmaz; gençlere hiç yakışmaz.”