Türkiye
Erdoğan: Teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO’ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220529/yeni-star-wars-dizisi-geliyor-jude-law-basrolde-1056785354.html
Yeni Star Wars dizisi geliyor: Jude Law başrolde
Yeni Star Wars dizisi geliyor: Jude Law başrolde
Disney, Star Wars Celebration etkinliğinde yeni Star Wars dizisi 'Skeleton Crew'ı duyurdu. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak. 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T13:36+0300
2022-05-29T13:37+0300
yaşam
star wars
jude law
dizi
disney plus
skeleton crew
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103644/68/1036446888_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_7ecbb3b115e68b21f1cfa10f31537ce8.jpg
Disney, yeni Star Wars dizisi 'Star Wars: Skeleton Crew'ı resmen duyurdu. Duvar'ın aktardığına göre Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulan yeni dizinin başrolünde oyuncu Jude Law yer alacak. Dizi, küçük bir gezegende kaybolan 10 yaşındaki bir grup çocuğun hikâyesini anlatacak. Hikâye, 'Star Wars: Jedi'nin Dönüşü'ndeki olaylardan sonra geçecek. 'Star Wars: Skeleton Crew', 'Spider-Man: No Way Home'un ekibinden Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau ve yeni Star Wars dizilerinden Dave Filoni’ye yapımcı olarak yer verecek. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103644/68/1036446888_203:0:3099:2172_1920x0_80_0_0_0ab817fae8c0712f05dc86f2d04a5609.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
star wars, jude law, dizi, disney plus, skeleton crew

Yeni Star Wars dizisi geliyor: Jude Law başrolde

13:36 29.05.2022 (güncellendi: 13:37 29.05.2022)
© AFP 2022 / Josh EdelsonStar Wars logo
Star Wars logo - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© AFP 2022 / Josh Edelson
Abone olTelegram
Disney, Star Wars Celebration etkinliğinde yeni Star Wars dizisi 'Skeleton Crew'ı duyurdu. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak.
Disney, yeni Star Wars dizisi 'Star Wars: Skeleton Crew'ı resmen duyurdu.
Duvar'ın aktardığına göre Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulan yeni dizinin başrolünde oyuncu Jude Law yer alacak.
Dizi, küçük bir gezegende kaybolan 10 yaşındaki bir grup çocuğun hikâyesini anlatacak. Hikâye, 'Star Wars: Jedi'nin Dönüşü'ndeki olaylardan sonra geçecek.
'Star Wars: Skeleton Crew', 'Spider-Man: No Way Home'un ekibinden Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau ve yeni Star Wars dizilerinden Dave Filoni’ye yapımcı olarak yer verecek.
Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала