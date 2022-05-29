https://tr.sputniknews.com/20220529/yeni-star-wars-dizisi-geliyor-jude-law-basrolde-1056785354.html

Yeni Star Wars dizisi geliyor: Jude Law başrolde

Yeni Star Wars dizisi geliyor: Jude Law başrolde

Disney, Star Wars Celebration etkinliğinde yeni Star Wars dizisi 'Skeleton Crew'ı duyurdu. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak. 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T13:36+0300

2022-05-29T13:36+0300

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yaşam

star wars

jude law

dizi

disney plus

skeleton crew

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Disney, yeni Star Wars dizisi 'Star Wars: Skeleton Crew'ı resmen duyurdu. Duvar'ın aktardığına göre Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulan yeni dizinin başrolünde oyuncu Jude Law yer alacak. Dizi, küçük bir gezegende kaybolan 10 yaşındaki bir grup çocuğun hikâyesini anlatacak. Hikâye, 'Star Wars: Jedi'nin Dönüşü'ndeki olaylardan sonra geçecek. 'Star Wars: Skeleton Crew', 'Spider-Man: No Way Home'un ekibinden Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau ve yeni Star Wars dizilerinden Dave Filoni’ye yapımcı olarak yer verecek. Dizi, 2023 yılı içinde Disney Plus'ta yayınlanacak.

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star wars, jude law, dizi, disney plus, skeleton crew