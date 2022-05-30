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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool takımını 1-0 yenen İspanya'nın Real Madrid... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T10:41+0300
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фото, real madrid, liverpool, uefa şampiyonlar ligi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutladı

10:41 30.05.2022
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Liverpool takımını 1-0 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, şampiyonluğu hem taraftarlarıyla hem de dini ve siyasi liderlerle birlikte kutladı.
© AA / Burak Akbulut

Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi'ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.

İspanya'nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı.

Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi&#x27;ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.İspanya&#x27;nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Burak Akbulut

Real Madrid, 6 saatten fazla süren kupa kutlamalarında ilk olarak Almudena Kilisesi'ne giderek şampiyonluğu şehrin azizesine armağan etti.

İspanya'nın laik bir devlet olmasına rağmen 20. yüzyıldan kalma bir gelenek olan şampiyon takımların kupalarını bulundukları şehrin aziz-azizelerine atfetmeleri günümüzde de devam ederken, takım elbiseyle kiliseye gelen Real Madrid kafilesini Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro karşıladı.

© AA / Burak Akbulut

Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda "Tebrikler şampiyon" yazısının asılı olduğu Sol Meydanı'ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi'ne gitti.

Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu.

Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda &quot;Tebrikler şampiyon&quot; yazısının asılı olduğu Sol Meydanı&#x27;ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi&#x27;ne gitti.Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Burak Akbulut

Real Madridli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler daha sonra sırasıyla, balkonunda "Tebrikler şampiyon" yazısının asılı olduğu Sol Meydanı'ndaki Madrid özerk yönetim hükümeti binasına ve ardından Madrid Belediyesi'ne gitti.

Üstü açık otobüs ile şehir merkezinde dolaşan futbolcuların diğer bir durağı da, her kupa kutlamasında gidilen Cibeles Meydanı oldu.

© AA / Burak Akbulut

200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı.

Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı. Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi.

200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, &quot;şampiyon, şampiyon&quot; tezahüratlarıyla karşılandı.Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı. Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Burak Akbulut

200 bine yakın taraftarın doldurduğu meydana gelen futbolcular, "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı.

Eflatun beyazlı takımın futbolcuları taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde, müzik eşliğinde kupayı kutlarken, kaptan Marcelo da her kupada olduğu gibi Cibeles anıtına kulübün atkısını ve bayrağını astı. Fransız golcü Karim Benzema ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois taraftarın en fazla destek verdiği futbolcuların başında geldi.

© AA / Burak Akbulut

Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı'na gitti.

Kupa kutlamaları için kişi başına 5 avroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.

Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti.

Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı&#x27;na gitti.Kupa kutlamaları için kişi başına 5 avroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Burak Akbulut

Real Madrid kafilesi daha sonra üstü açık otobüsle kutlamaların son durağı olan Santiago Bernabeu Stadı'na gitti.

Kupa kutlamaları için kişi başına 5 avroya satılan biletlerle 60 bin taraftar tribünlere alındı.

Havai fişek ve müzikler eşliğinde kutlamalar burada da devam etti.

© AA / Burak Akbulut

Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool'a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa'nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık" dedi.

"Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var" diyen Perez, "Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo'ya sunmak istiyorum. Real Madrid'i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, &quot;Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool&#x27;a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa&#x27;nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık&quot; dedi.&quot;Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var&quot; diyen Perez, &quot;Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo&#x27;ya sunmak istiyorum. Real Madrid&#x27;i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa&#x27;nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Burak Akbulut

Diğer yandan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, "Real Madrid tarih yazmaya devam etti. 14. Şampiyonlar Ligi kupası ve 35. lig şampiyonluğu kupaları burada. Bu kupa, dost ve efsane bir takım olan Liverpool'a karşı alınan galibiyetle kazanıldı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak. Avrupa'nın en büyük 4 kulübüne karşı kazanarak, inanarak bu kupayı kazandık" dedi.

"Şimdi sırada 15. Şampiyonlar Ligi kupası var" diyen Perez, "Bu kulübün sahibi yok. Sahibi halk ve teşekkürlerimi onlara, bu tarihin parçası olan futbolculara, tarihimizde en fazla kupa kazanan futbolcu olan kaptanımız Marcelo'ya sunmak istiyorum. Real Madrid'i sembolize eden isimlerden biri olan Ancelotti, bu kupayı 4 kez kazanan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör" şeklinde konuştu.

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