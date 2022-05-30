Aynı anda 450 kişi taşıyabilen 'Beyaz Ejder': Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

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Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan 'Beyaz Ejder' adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.