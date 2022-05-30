Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220530/1056804923.html
Aynı anda 450 kişi taşıyabilen 'Beyaz Ejder': Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı
Aynı anda 450 kişi taşıyabilen 'Beyaz Ejder': Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı
Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:26+0300
2022-05-30T12:31+0300
multimedya
vietnam
cam
köprü
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056804784_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_a6ef8b29d05caff0510c25499d85036a.jpg
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056804784_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_3c601619086602ecab2564f61b3abd68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, vietnam, cam, köprü, guinness rekorlar kitabı

Aynı anda 450 kişi taşıyabilen 'Beyaz Ejder': Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

12:26 30.05.2022 (güncellendi: 12:31 30.05.2022)
Abone olTelegram
Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© İHA / İHA-AW632236

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam'ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi.

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam&#x27;ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / İHA-AW632236

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam'ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi.

© İHA / İHA-AW632236

Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu.

Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / İHA-AW632236

Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri de hazır bulundu.

© İHA / İHA-AW632236

Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan 'Beyaz Ejder' adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan &#x27;Beyaz Ejder&#x27; adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı&#x27;na girdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / İHA-AW632236

Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan 'Beyaz Ejder' adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

© İHA / İHA-AW632236

'Beyaz Ejder', Vietnam'ın üçüncü cam köprüsü.

&#x27;Beyaz Ejder&#x27;, Vietnam&#x27;ın üçüncü cam köprüsü. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / İHA-AW632236

'Beyaz Ejder', Vietnam'ın üçüncü cam köprüsü.

© İHA

Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

Bir önceki rekor Çin&#x27;&#x27;in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала