https://tr.sputniknews.com/20220530/12-ilde-isid-operasyonu-26-gozalti-1056823817.html
12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı
12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T20:40+0300
2022-05-30T20:40+0300
2022-05-30T20:40+0300
türkiye
işid
finans
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.
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işid, finans, içişleri bakanlığı
12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.