https://tr.sputniknews.com/20220530/12-ilde-isid-operasyonu-26-gozalti-1056823817.html

12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T20:40+0300

2022-05-30T20:40+0300

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türkiye

işid

finans

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, IŞİD'e yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

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işid, finans, içişleri bakanlığı