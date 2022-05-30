https://tr.sputniknews.com/20220530/15-yil-sonra-bir-ilk-niteliginde-milli-savunma-bakani-akar-birlesik-arap-emirliklerinde-1056814201.html

15 yıl sonra bir ilk niteliğinde: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

15 yıl sonra bir ilk niteliğinde: Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile bir araya geldi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T15:43+0300

2022-05-30T15:43+0300

2022-05-30T15:53+0300

savunma

hulusi akar

birleşik arap emirlikleri (bae)

savunma sanayii başkanlığı

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Resmi ziyaret kapsamında gittiği Abu Dabi'de Akar'ın ilk durağı Savunma Bakanlığı oldu. Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı. Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.Savunma Sanayii Başkanlığı'nda BAE ile imzalar atıldıBu arada Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN ve BAE’li şirket yöneticilerinin Savunma Sanayii Başkanlığı ziyaretinde iki ülke arasında iki mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yoğunlaşan savunma sanayii işbirliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve iki ülke şirketleri Ankara’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN Ekonomik Konseyi CEO’su Tareq Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı. İki ülke savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine dönük gerçekleşen toplantıda iki mutabakat muhtırası imzalandı. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE’deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel işbirliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları SSB Başkanı Demir ve TAWAZUN CEO’su Al Hosani şahitliğinde imzalandı. Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliğini artırmaya dönük çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/15-yil-sonra-bir-ilk-milli-savunma-bakani-akar-birlesik-arap-emirliklerine-gidecek-1056784109.html

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hulusi akar, birleşik arap emirlikleri (bae), savunma sanayii başkanlığı