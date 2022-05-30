https://tr.sputniknews.com/20220530/150-kisilik-grup-carsaflilar-cocuk-kacirdi-paylasimi-yapan-kadinin-evini-basip-ozur-dilletti-1056819464.html

150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti

150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti

Adana'da iddiaya göre 'kara çarşaflı çocuk hırsızı kadınlar' paylaşımı yapan bir kadının evi 150 kişilik bir grup tarafından basıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T18:01+0300

2022-05-30T18:01+0300

2022-05-30T18:01+0300

türkiye

çarşaflı kadın

adana

çocuk kaçırma

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Adana’da ‘kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırdığı’ yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine 150 kişilik bir grup, çocuk kaçırıldığı paylaşımını yapan kadının evini bastı.3 kadının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören grup, Adana Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan kadının evine yürüyerek slogan attı. İsmi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yapan gruptan sakallı bir erkek sokakta bağırarak olayın iftira olduğunu iddia etti.İsmi açıklanmayan kadına özür videosu çektirildiği ve kadının “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dediği ifade edildi.Grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

türkiye

adana

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çarşaflı kadın, adana, çocuk kaçırma