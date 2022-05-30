https://tr.sputniknews.com/20220530/150-kisilik-grup-carsaflilar-cocuk-kacirdi-paylasimi-yapan-kadinin-evini-basip-ozur-dilletti-1056819464.html
150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti
150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti
Adana'da iddiaya göre 'kara çarşaflı çocuk hırsızı kadınlar' paylaşımı yapan bir kadının evi 150 kişilik bir grup tarafından basıldı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:01+0300
2022-05-30T18:01+0300
2022-05-30T18:01+0300
türkiye
çarşaflı kadın
adana
çocuk kaçırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056819439_0:10:604:350_1920x0_80_0_0_cafa4845bb62874e0be646fb0d48d401.png
Adana’da ‘kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırdığı’ yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine 150 kişilik bir grup, çocuk kaçırıldığı paylaşımını yapan kadının evini bastı.3 kadının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören grup, Adana Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan kadının evine yürüyerek slogan attı. İsmi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yapan gruptan sakallı bir erkek sokakta bağırarak olayın iftira olduğunu iddia etti.İsmi açıklanmayan kadına özür videosu çektirildiği ve kadının “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dediği ifade edildi.Grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056819439_64:0:541:358_1920x0_80_0_0_e97356599acc929f3a187b7e50e932b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çarşaflı kadın, adana, çocuk kaçırma
150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti
Abone ol
Adana'da iddiaya göre 'kara çarşaflı çocuk hırsızı kadınlar' paylaşımı yapan bir kadının evi 150 kişilik bir grup tarafından basıldı.
Adana’da ‘kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırdığı’ yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine 150 kişilik bir grup, çocuk kaçırıldığı paylaşımını yapan kadının evini bastı.
3 kadının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören grup, Adana Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan kadının evine yürüyerek slogan attı. İsmi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yapan gruptan sakallı bir erkek sokakta bağırarak olayın iftira olduğunu iddia etti.
İsmi açıklanmayan kadına özür videosu çektirildiği ve kadının “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz” dediği ifade edildi.
Grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.