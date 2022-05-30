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https://tr.sputniknews.com/20220530/3-ilde-sahte-polis-ve-savci-operasyonu-1056803056.html
3 ilde 'sahte polis ve savcı' operasyonu
3 ilde 'sahte polis ve savcı' operasyonu
3 ilde 'sahte polis ve savcı' operasyonu düzenlendi, 20 milyonluk vurgunun önüne geçildi. Vatandaşlara, hesaplarının terör örgütü tarafından yönetildiğini... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T11:07+0300
2022-05-30T11:07+0300
türkiye
izmir
polis
tutuklama
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.Dolandırıcıların vatandaşlara, “Sizin hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor, operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız” diyerek, para isteyip dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.3 ilde düğmeye basıldıKimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İzmir polisi, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi.Operasyonda 8 şüpheli polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise arama yapmakta kullanılan cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi.7'si tutuklandıÖte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca, yapılan operasyon ile polis ekipleri farklı illerde oturan vatandaşları uyararak 20 milyon TL'lik mağduriyetin engellemiş olduğu açıklandı.
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izmir, polis, tutuklama

3 ilde 'sahte polis ve savcı' operasyonu

11:07 30.05.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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3 ilde 'sahte polis ve savcı' operasyonu düzenlendi, 20 milyonluk vurgunun önüne geçildi. Vatandaşlara, hesaplarının terör örgütü tarafından yönetildiğini söyleyip vatandaşları korkutarak para isteyen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.
Dolandırıcıların vatandaşlara, “Sizin hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor, operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız” diyerek, para isteyip dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

3 ilde düğmeye basıldı

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İzmir polisi, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise arama yapmakta kullanılan cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi.

7'si tutuklandı

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, yapılan operasyon ile polis ekipleri farklı illerde oturan vatandaşları uyararak 20 milyon TL'lik mağduriyetin engellemiş olduğu açıklandı.
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