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https://tr.sputniknews.com/20220530/3600-ek-gosterge-duzenlemesinde-sona-gelindi-1056807404.html
3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T13:03+0300
2022-05-30T13:03+0300
türkiye
3600 ek gösterge
memur
memur-sen
türkiye
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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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3600 ek gösterge, memur, memur-sen, türkiye

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

13:03 30.05.2022
© AAmemur
memur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı. Tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.
İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.

Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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