https://tr.sputniknews.com/20220530/3600-ek-gosterge-duzenlemesinde-sona-gelindi-1056807404.html

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:03+0300

2022-05-30T13:03+0300

2022-05-30T13:03+0300

türkiye

3600 ek gösterge

memur

memur-sen

türkiye

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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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3600 ek gösterge, memur, memur-sen, türkiye