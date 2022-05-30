https://tr.sputniknews.com/20220530/6-parti-anayasa-ve-yasa-degisikligi-tekliflerini-aciklayacak-1056810226.html

6 parti anayasa ve yasa değişikliği tekliflerini açıklayacak

6 parti anayasa ve yasa değişikliği tekliflerini açıklayacak

Parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen 6 parti lideri 4’üncü toplantısını Gelecek Partisi’nde gerçekleştirdi. Liderlerin aldığı karara göre oluşturulan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:11+0300

2022-05-30T14:11+0300

2022-05-30T14:11+0300

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

chp

iyi parti

saadet partisi

demokrat parti (dp)

deva partisi

gelecek partisi

seçim güvenliği

anayasa değişikliği

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Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelen 6 parti lideri, daha önceki toplantılarda kurulan komisyonların çalışmalarının açıklanması kararına vardı. Seçim Güvenliği Komisyonu 6 Haziran’da, Kurumsal Reformlar Komisyonu ise 13 Haziran’da yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu ise çalışmalarını bir sonraki liderler toplantısına kadar sürdürecekAlınan karar doğrultusunda komisyonda görev alan 6 partinin temsilcisi ortak basın toplantısı düzenleyecek. Komisyonların çalışmaları kapsamında alınan ve genel başkanlar tarafından onaylanan kararları 6 partinin temsilcisi birlikte açıklayacak.Ortak seçim programı kullanılacakSeçim Güvenliği Komisyonu seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele aldı. Komisyon 6 siyasi partinin yol haritası belirlendi. Seçim güvenliği çalışmaları kapsamında tüm sandıklara bir müşahit görevlendirilmesi, seçim takip sistemi kurulması komisyonun ele aldığı başlıklar arasında yer aldı. Komisyonda, CHP tarafından yerel seçimlerde kullanılan seçim takip programının geliştirilmiş versiyonun genel seçimlerde kullanması planlanıyor.Merkez Bankası kanunu hazırlandıKurumsal Reformlar Komisyonu çalışmalarını 13 Haziran’da açıklayacak. Komisyonda Stratejik Planlama Teşkilatı’nın kurulması, Merkez Bankası’nın yeniden yapılandırılması ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in oluşturulması için hazırlanan kanun tekliflerinin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak. Kurulların kimlerden oluşacağı hangi yetkilere sahip olacağı ve seçimden sonra bu kurulların nasıl çalışmaya başlayacağı komisyon üyeleri tarafından anlatılacak.Değişecek anayasa maddeleri belirlendiÇalışmalarına bir sonraki liderler toplantısına kadar sürdürecek olan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, 28 Şubat bildirisinde yer alan başlıkların anayasaya uyumunu ele alıyor. Parlamenter sisteme geçiş için anayasa üzerinde yapılacak değişiklikler komisyon tarafından kaleme alındı. Komisyon anayasanın yasama ve yürütme başlıklarını da 28 Şubat bildirisine göre yeniden yazacak.

https://tr.sputniknews.com/20220530/alti-muhalefet-partisi-genel-baskanindan-ortak-aciklama-is-birligine-devam-edecegiz-1056797369.html

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