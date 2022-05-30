https://tr.sputniknews.com/20220530/6-yasindaki-cocugun-ozel-bir-hastanedeki-mr-makinesinde-yandigi-iddia-edildi-1056812208.html

6 yaşındaki çocuğun özel bir hastanedeki MR makinesinde kolunun yandığı iddia edildi

6 yaşındaki çocuğun özel bir hastanedeki MR makinesinde kolunun yandığı iddia edildi

Kadıköy'de 6 yaşındaki çocuğun özel bir hastanede girdiği MR sonrası elinde ve kolunda yanıklar oluştuğu öne sürüldü. Aile hem hastaneden şikayetçi oldu, hem... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:56+0300

2022-05-30T14:56+0300

2022-05-30T14:56+0300

türkiye

kadıköy

mr

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İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede MR'a giren küçük çocuğun vücudunda yanıklar oluştuğu iddia edildi.Olay 11 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy Kızıltoprak'ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi.Elçin ve Burak Küçüksorgulu, 6 yaşındaki kızları Elif'i ayağındaki aşil tendon gerginliği nedeniyle MR çekilmek üzere özel bir hastaneye götürdü.İddiaya göre 2 saat sonra kızlarının yanına giren aile gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. 6 yaşındaki Elif'in sağ el parmağında ve kolunda 3'üncü derece yanıklar oluşurken hastane yönetimi aileye herhangi bir açıklama yapmadan küçük kızı taburcu etti.Yaşanan olayın ardından küçük Elif, 2 ayrı operasyon geçirdi. Kızlarının sağlığına kavuşması için çaba harcayan aile hem hastaneden ve olayın sorumlularından şikayetçi oldu hem de 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı.'40 dakika sürecek olan MR çekimi 2 saati buldu'Elif Küçüksorgulu'nun annesi Elçin Küçüksorgulu, "Kızımın aşil tendonu gerginliği sebebiyle bir MR çekimi yapılmasını istediler. MR çekimine ağabeyimle beraber gittik kızımızı götürdük. Yaklaşık 40 dakika kadar sürecek olan MR çekimi 2 saati buldu ve o süreçte haber almaya çalıştık ama hiçbir şekilde hastane tarafından bize haber verilmedi. 2 saat sonra kapılarını açtılar ve görebilirsiniz dediler ve gördüğümüz manzara zaten bizi orada şok etti" dedi.Kızının kolunda, baş parmağında ve orta parmağında yanıklar oluştuğunu söyleyen anne, "İkinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşmuş parmağında. Ve hastane yönetimi bize doğru düzgün hiçbir şekilde açıklama yapmadılar. Ardından bizi odaya çıkardılar. 4 saat kadar odada kaldık. Bunun akabinde biz hatta MR çekiminin parasını ödemek istedik. Bizden o parayı almadılar. Otopark, vale ücretin parasını almadılar. Amaçları bir an önce bizleri göndermekti" şeklinde konuştu.'Psikolojik olarak çok etkilendi'Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen Küçüksorgulu, "Eylül ayında da davamız var. Bunun dışında epikriz raporunu da hastaneden istedik. Neredeyse 5 gün sonunda bize epikriz raporunu ulaştırdılar. Biz bunu istememize rağmen bize şöyle bir cevap verdiler. 'Yarın pansumana gelirsiniz. O zaman epikriz raporuna bir şeyler yapmaya çalışırız, veririz' şeklinde bilgi verdiler" dedi.Baş parmağındaki tendonların yandığını belirten Küçüksorgulu, "Parmağını oynatmayla ilgili bir sıkıntımız mevcut ve ikinci ameliyatımız gerçekleştirildi. Parmağını şu an kırma işlemini sağlayamıyor, yapamıyor. Ve psikolojik olarak da çok fazla etkilendi kendisi. Her seferinde soruyor. 'Anne benim parmağım iyileşmeyecek mi, anne bu izler geçmeyecek mi' diye" ifadelerini kullandı.Hastanenin ve yetkililerin cezasını almasını istediklerini belirten anne, "Olayın ardından kızım 2 tane ameliyat geçirdi. Nisan ayında ikinci ameliyatını geçirdi ve önümüzde yine bir ameliyat olma süreci gözüküyor gibi. Tabii ki de amacımız kızımızı bedenen ve ruhen en iyi şekilde sağlığına kavuşturmak. Uzmanlar tarafından da görüşmeler sağladık ve böyle bir şeyin hiçbir şekilde yaşandığını kimseden duymadıklarını dile getirdiler. MR'a uyumlu olmayan bir cihazın kullanıldığı bilgisine ulaştık" dedi.

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kadıköy, mr