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AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
Avrupa Birliği (AB), IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T22:17+0300
2022-05-30T22:17+0300
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ab
el kaide
işid
terör
terör örgütü
islami terör
yaptırım
liste
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.Son kararla AB'nin IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/hollandada-mahkeme-isid-mensubu-12-kadinin-ve-29-cocugun-ulkeye-geri-getirilmesine-hukmetti-1056330144.html
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ab, el kaide, işid, terör, terör örgütü, islami terör, yaptırım, liste

AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

22:17 30.05.2022
© AFP 2022Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022
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Avrupa Birliği (AB), IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.
Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Son kararla AB'nin IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.
AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.
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