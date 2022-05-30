https://tr.sputniknews.com/20220530/ab-isid-ve-el-kaideyi-iceren-yaptirim-listesini-genisletti-1056827496.html
AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
Avrupa Birliği (AB), IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T22:17+0300
2022-05-30T22:17+0300
2022-05-30T22:17+0300
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terör örgütü
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yaptırım
liste
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.Son kararla AB'nin IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/hollandada-mahkeme-isid-mensubu-12-kadinin-ve-29-cocugun-ulkeye-geri-getirilmesine-hukmetti-1056330144.html
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ab, el kaide, işid, terör, terör örgütü, islami terör, yaptırım, liste
AB, IŞİD ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
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Avrupa Birliği (AB), IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlar kapsamında bir örgüt ile iki kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye'de El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü ile bu örgütün liderlerinden Faruk El Suri ile Sami El Aridi'nin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.
Huraseddin örgütünün dış terör operasyonları düzenlediği, Suriye'deki kamplarda elemanlarına terör eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının örgüte katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Huraseddin örgütünün ve liderlerinin AB ile uluslararası ve bölgesel istikrara tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Son kararla AB'nin IŞİD ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 10'a, örgüt sayısı 3'e çıktı.
AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.