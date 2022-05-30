https://tr.sputniknews.com/20220530/abd-medyasi-nato-isvecte-turkiyenin-katilimiyla-tatbikat-duzenleme-konusunda-zorluklar-yasiyor-1056820282.html

ABD medyası: NATO, İsveç’te Türkiye’nin katılımıyla tatbikat düzenleme konusunda zorluklar yaşıyor

ABD medyası: NATO, İsveç’te Türkiye’nin katılımıyla tatbikat düzenleme konusunda zorluklar yaşıyor

19Fortyfive, NATO’nun, İsveç’te yapılacak büyük tatbikata henüz hazırlık aşamasında, Türk askerlerinin davet edilmesi nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T18:22+0300

2022-05-30T18:22+0300

2022-05-30T18:22+0300

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Stavros Atlamazoglou imzalı yazıda, “Türk güçlerinin katılımı kaçınılmaz olarak manevralarda garip anlar yaşatacak” ifadesine yer verildi.Tatbikat yeri olarak İsveç’in seçilmesinin tesadüf olmadığını kaydeden Atlamazoglou, İsveç’in Finlandiya ile birlikte NATO’ya katılma niyetinde olduğunu fakat Türkiye’nin, bu iki ülkenin ittifaka katılımını veto eden tek üye olduğunu anımsattı.İsveç’te, 5-17 Haziran tarihlerinde Baltic Operations 22 adını alan NATO askeri tatbikatı gerçekleşecek. NATO üyesi 14 ülkenin yanı sıra, İsveç ve Finlandiya orduları da tatbikata katılacak.

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nato, abd, medya, türkiye