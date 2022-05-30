https://tr.sputniknews.com/20220530/abdde-boks-macindaki-yanlis-silahli-saldiri-alarmi-izdihama-neden-oldu-16-yarali--1056795922.html
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
ABD’nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T01:03+0300
2022-05-30T01:03+0300
2022-05-30T01:04+0300
abd
dünya
boks
silahlı saldırı
izdiham
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New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan iddia yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi. Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.
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abd, boks, silahlı saldırı, izdiham
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
01:03 30.05.2022 (güncellendi: 01:04 30.05.2022) Abone ol
ABD’nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan iddia yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.
Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.