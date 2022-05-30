https://tr.sputniknews.com/20220530/abdde-ilkokul-katliaminin-ardindan-silahli-saldiri-tehdidinde-bulunan-5-sinif-ogrencisi-tutuklandi-1056807147.html

ABD'de ilkokul katliamının ardından silahlı saldırı tehdidinde bulunan 5. sınıf öğrencisine gözaltı

ABD'de ilkokul katliamının ardından silahlı saldırı tehdidinde bulunan 5. sınıf öğrencisine gözaltı

Teksas eyaletindeki Robb İlkokulu katliamının ardından, Florida eyaletinde polisin gözaltına aldığı 10 yaşındaki bir 5. sınıf öğrencisine 'Toplu Silahlı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:01+0300

2022-05-30T13:01+0300

2022-05-30T13:19+0300

dünya

abd

teksas

florida

öğrenci

ilkokul

silahlı saldırı

katliam

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ABD'de 18 yaşındaki bir gencin yasal biçimde satın aldığı yarı otomatik tüfekle ilkokulda 19'u çocuk 21 kişiyi katletmesinin son halkasını oluşturduğu silahlı saldırı furyasına silahlanma kontrolü getirilmediği için çare bulunamazken, yeni katliamların ayak sesleri geliyor.Geçen hafta Teksas eyaletindeki Robb İlkokulu katliamının ardından, Florida eyaletinde silahlı saldırı tehdidinde bulunan mesajlar atan 5. sınıf öğrencisi gözaltına alındı. Lee County Şerifi Ofisi, 10 yaşındaki erkek çocuğunu 'mide bulandırıcı davranış' gerekçesiyle gözaltına aldığını sosyal medyada duyurdu. Ters kelepçeyle gözaltına alınmasının videosu da yayımlanan Daniel Isaac Marquez isimli öğrenciye 'Toplu Silahlı Saldırı Yapmak İçin Yazılı Tehditte Bulunmak' suçlaması yöneltildi. Şerif ofisi, Cape Coral'daki Patriot İlköğretim Okulu'nda 5. sınıf öğrencisi çocuğun tehditlerinden cumartesi haberdar edildiklerini belirtti. 10 yaşındaki çocuğun bir dedektif tarafından sorgulanması sonucunda 'tutuklanması için muhtemel sebep' çıkarıldı. Robb İlkokulu katliamını gerçekleştiren 18 yaşındaki Salvador Rolando Ramos, öncesinde tüfekler ve şarjörlerle pozlarını sosyal medyada paylaşıp silahlı saldırı tehdidinde bulunan mesajlar atmıştı. Şerif Carmine Marceno, özellikle Teksas eyaletinin Uvalde kasabasının Robb İlkokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından öğrencinin böyle bir davranışta bulunmasını 'mide bulandırıcı' diye niteledi. Şerif “Şu sıra çocuk suçlu gibi davranmanın zamanı değil. Bu komik değil. Bu çocuk sahte bir tehditte bulundu ve şimdi gerçek sonuçlarını yaşıyor” dedi. 'Okullarda kanun ve düzeni ağlama sözü verdiğini' dile getiren Marceno, "Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak çok önemli. Okullarımızda kanun ve düzen olacak! Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi” dedi.Toplu silahlı saldırıları önlemek için yarı otomatik tüfek satın almaya sıkı denetim sağlayacak yasanın çıkmasına Kongre'deki Cumhuriyetçiler engel olurken, ABD'de değişen bir şey yok. 2018 yılında Florida'nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde okuldan disiplin cezasıyla uzaklaştırılan ve o dönemde 19 yaşında olan Nikolas Cruz'un düzenlediği saldırıda 17 kişi ölmüştü. Salı günkü Robb İlkokulu katliamının ardından ABD çapında çarşamba-cuma arası 3, hafta sonu en az 8 toplu silahlı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. 7500 kaynaktan veri toplayan bağımsız bir kuruluş olan Silah Şiddeti Arşivi'ne göre, 24 Mayıs'taki ilkokul katliamının ardından, 5 gün içinde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.Yine ilkokul katliamının ardından ABD çapında pek çok okul saldırı tehdidi aldı, birkaç okul tehditler nedeniyle eğitimi durdurup öğrencileri tahliye etti.

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abd, teksas, florida, öğrenci, ilkokul, silahlı saldırı, katliam