https://tr.sputniknews.com/20220530/adalet-bakani-bozdag-kira-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-zorunlu-hale-geliyor-1056799040.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geliyor

Adalet Bakanı Bozdağ: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geliyor

Kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T06:30+0300

2022-05-30T06:30+0300

2022-05-30T07:03+0300

türkiye

kiralık

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bekir bozdağ

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Merkezi’nde İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen, “81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı”nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yaygınlaştırılacağını açıkladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, programda soruları yanıtlayan ve kira uyuşmazlıklarını da bu kapsama alacaklarını dile getiren Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dediAnlaşma sağlanmazsa yargıyaBöylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabuluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyadan 1 milyon 930 bin 328’inde anlaşma sağlandı. Başarı oranının yüzde 69 olduğu arabuluculuk sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklar çözüme kavuşturuldu.En yüksek başarı oranı ise yüzde 99 ile ihtiyari arabuluculukta görüldü. İhtiyari arabuluculukta, 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667’si anlaşma ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında da 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’inde taraflar el sıkıştı. Yine ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı, tüketici uyuşmazlıklarda 28 Temmuz 2020’den bu yana 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’i anlaşma ile sonuçlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/konutta-yeni-model-devreye-giriyor-arazi-kamudan-ev-vatandastan-1056783920.html

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kiralık, kiralık ev, bekir bozdağ