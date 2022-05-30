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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T22:01+0300
2022-05-30T22:01+0300
türkiye
adana
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220530/prof-naci-gorurden-deprem-plani-degerlendirmesi-vatandaslar-tazminat-davasi-acabilirler-1056800664.html
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adana, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

22:01 30.05.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© DHA
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Adana'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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