https://tr.sputniknews.com/20220530/adanada-36-buyuklugunde-deprem-1056826595.html

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T22:01+0300

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2022-05-30T22:01+0300

türkiye

adana

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220530/prof-naci-gorurden-deprem-plani-degerlendirmesi-vatandaslar-tazminat-davasi-acabilirler-1056800664.html

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adana, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)