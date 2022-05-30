AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çok büyük bir sorumsuzluktur

İçimizde kanayan bir yara. Kadın cinayetleri konusu gündemden düşmüyor. Beril Varol'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya hazırız. Hep beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İçimizde kanayan bir yara. Kadın cinayetleri konusu gündemden düşmüyor. Beril Varol'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya hazırız. Hep beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

Diyarbakır annelerine selamlarımızı iletiyoruz. Bininci günü aştı. Hatice Akar'ın başlattığı eylem dünyanın en büyük vicdan nöbetine dönüştü. Diyarbakır annelerine selamlarımızı iletiyoruz. Bininci günü aştı. Hatice Akar'ın başlattığı eylem dünyanın en büyük vicdan nöbetine dönüştü.

Asıl amaç terörü yok etmektir. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar elzemdir ve harekatlar devam edecektir. Hem de komşu ülkelerin korunmasına katkı sağlayacaktır. Asıl amaç terörü yok etmektir. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar elzemdir ve harekatlar devam edecektir. Hem de komşu ülkelerin korunmasına katkı sağlayacaktır.

TEKONOFEST ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan'da gerçekleşti. Gençlerin bu özgüvenle hangi başarıları elde edebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Aliyev'in ev sahipliğinde oldu. TEKONOFEST ilk kez Türkiye dışında Azerbaycan'da gerçekleşti. Gençlerin bu özgüvenle hangi başarıları elde edebileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Aliyev'in ev sahipliğinde oldu.

TEKNOFEST'e gençlerin yoğun ilgisi karşılaştık. TEKNOFEST'e gençlerin yoğun ilgisi karşılaştık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında bir harekattan bahsetmesinin hemen ertesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız için ülkeden kaçacağını söylemesi çok büyük bir sorumsuzluk olmuştur Yakışmamıştır, çok büyük sorumsuzluk olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında bir harekattan bahsetmesinin hemen ertesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımız için ülkeden kaçacağını söylemesi çok büyük bir sorumsuzluk olmuştur Yakışmamıştır, çok büyük sorumsuzluk olmuştur.

Kılıçdaroğlu, kullandığı ifadelere kendisi dahi inanmıyor. Kılıçdaroğlu, kullandığı ifadelere kendisi dahi inanmıyor.

Siyasi rekabetse siyasi rekabet, siyasi mücadeleyse siyasi mücadele. Türkiye'nin bununla ilgili çeşitli imkanları söz konusu. Ama siz devletin faaliyetlerine çomak tutuyorsunuz. Her zaaman duvara tosluyorlar. Siyasi rekabetse siyasi rekabet, siyasi mücadeleyse siyasi mücadele. Türkiye'nin bununla ilgili çeşitli imkanları söz konusu. Ama siz devletin faaliyetlerine çomak tutuyorsunuz. Her zaaman duvara tosluyorlar.

Ben bazen düzeltme yapmaları için 12 saat, 24 saat bekliyorum. Siyasi argümanların siyasi akılla ortaya konması lazım. Politik dedikodu yaparak sivil siyaseti koruyamazsınız. Siyaseti zehirlememek gerekiyor. Ben bazen düzeltme yapmaları için 12 saat, 24 saat bekliyorum. Siyasi argümanların siyasi akılla ortaya konması lazım. Politik dedikodu yaparak sivil siyaseti koruyamazsınız. Siyaseti zehirlememek gerekiyor.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO üyeliği konusunda teröre destek vermemek şartıyla desteklenmesinden sonra ortaya çıkan tepkileri izliyoruz. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO üyeliği konusunda teröre destek vermemek şartıyla desteklenmesinden sonra ortaya çıkan tepkileri izliyoruz.

Tabi ki NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ittifakın önemi görülmüştür. Ancak, bir yeni konsept ortaya konacaksa bunun ilkeli olması lazım. İttifakın, terör, ikili ilişkiler ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde güçlenmesi gerekiyor. İttifakta terörle mücadele konusunda dayanışma olmalı. Nitekim Madrid'de bu yeni konsept ele alınacak. Tabi ki NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ittifakın önemi görülmüştür. Ancak, bir yeni konsept ortaya konacaksa bunun ilkeli olması lazım. İttifakın, terör, ikili ilişkiler ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde güçlenmesi gerekiyor. İttifakta terörle mücadele konusunda dayanışma olmalı. Nitekim Madrid'de bu yeni konsept ele alınacak.

İttifakın güçlenerek yoluna devam etmesini her zaman savunduk. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edilmesinden sonra Türkiye'nin argümanlarının ne kadar önemli olduğu görülmüştür. İttifakın güçlenerek yoluna devam etmesini her zaman savunduk. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edilmesinden sonra Türkiye'nin argümanlarının ne kadar önemli olduğu görülmüştür.