https://tr.sputniknews.com/20220530/almanya-basbakani-scholz-cevrecileri-nazilere-benzetmekle-suclandi-1056820946.html

Almanya Başbakanı Scholz, çevrecileri Nazilere benzetmekle suçlandı

Almanya Başbakanı Scholz, çevrecileri Nazilere benzetmekle suçlandı

Almanya'da tanınmış iklim aktivistlerinden Luisa Neubauer, Başbakan Olaf Scholz'u, kendisini protesto eden çevrecileri Nazilere benzetmekle suçladı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T19:13+0300

2022-05-30T19:13+0300

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dünya

nazi

fridays for future

almanya

olaf scholz

iklim kriziyle mücadele

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Neubauer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Scholz'un, Stuttgart kentinde düzenlenen "Katolikler Günü" vesilesiyle katıldığı bir panelde, çevreciler tarafından protesto edildiği sırada, "Dürüst olarak söyleyeceğim. Sürekli aynı kişiler tarafından çeşitli etkinliklerde siyah giyesilerle sahneye taşınanlar bana çoktan geride kalmış bir dönemi hatırlatıyor. Tanrıya şükürler olsun." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi."Evet, Scholz, iklim aktivistlerini Nazilerle karşılaştırıyor" ifadesini kullanan Neubauer, Scholz'un "yarım bir cümleyle iklimin korunmasını Nazi rejimiyle paralellik taşıyan bir ideoloji olarak gösterdiğini" savunarak, bunun bir skandal olduğunu kaydetti.Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Neubauer'in suçlamasını reddettiğini belirterek, "Bu tamamen saçmadır." dedi.Hoffmann, Scholz'un, iklimin korunmasını öncelikli konu olarak belirlediğini vurguladı.Stuttgart'ta düzenlenen ve Scholz'un katıldığı panelde çevreci bir aktivist sahneye çıkma girişiminde bulunmuş, ancak güvenlik görevlileri buna engel olmuştu.

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nazi, fridays for future, almanya, olaf scholz, iklim kriziyle mücadele