https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html
Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7.9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 7.4 olan TÜFE, aylık... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T15:31+0300
2022-05-30T15:31+0300
2022-05-30T15:31+0300
ekonomi
enflasyon
almanya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0.5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7.4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7.7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor.Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı benzer düzeyde yüksek enflasyon rakamları açıklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/abdde-yuksek-enflasyonun-2023e-kadar-surmesi-bekleniyor-1056688964.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, almanya, yaptırım
Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Abone ol
Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7.9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 7.4 olan TÜFE, aylık yüzde 0.9 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 8.7 seviyesine çıkarak rekor kırdı.
Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0.5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.
Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7.4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7.7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor.
Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı benzer düzeyde yüksek enflasyon rakamları açıklıyor.