Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html
Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde
Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7.9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 7.4 olan TÜFE, aylık... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T15:31+0300
2022-05-30T15:31+0300
ekonomi
enflasyon
almanya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0.5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7.4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7.7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor.Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı benzer düzeyde yüksek enflasyon rakamları açıklıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/abdde-yuksek-enflasyonun-2023e-kadar-surmesi-bekleniyor-1056688964.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, almanya, yaptırım

Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde

15:31 30.05.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7.9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 7.4 olan TÜFE, aylık yüzde 0.9 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 8.7 seviyesine çıkarak rekor kırdı.
Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0.5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.
Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7.4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7.7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor.
Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı benzer düzeyde yüksek enflasyon rakamları açıklıyor.
ABD - Enflasyon - Market Alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
EKONOMİ
ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor
26 Mayıs, 03:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала