https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-enflasyon-48-yilin-zirvesinde-1056813543.html

Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 7.9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisanda yüzde 7.4 olan TÜFE, aylık... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T15:31+0300

2022-05-30T15:31+0300

2022-05-30T15:31+0300

ekonomi

enflasyon

almanya

yaptırım

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Almanya'da enflasyon 1970’li yılların ardından en yüksek oranda seyrediyor. Aylık bazda yüzde 0.5 oranında artması beklenen enflasyon neredeyse 2 katına yakın artış göstererek ivmesini hızlandırdı.Euro Bölgesi enflasyon oranı yarın açıklanacak yüzde 7.4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun yüzde 7.7 ile yeni zirveyi görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek oran olamayacağı öngörülüyor.Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı benzer düzeyde yüksek enflasyon rakamları açıklıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220526/abdde-yuksek-enflasyonun-2023e-kadar-surmesi-bekleniyor-1056688964.html

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enflasyon, almanya, yaptırım