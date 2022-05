https://tr.sputniknews.com/20220530/almanyada-siyasi-partiler-orduya-100-milyar-euro-fon-ayrilmasi-konusunda-anlasti-1056825399.html

Almanya'da siyasi partiler orduya 100 milyar euro fon ayrılması konusunda anlaştı

Almanya'da siyasi partiler orduya 100 milyar euro fon ayrılması konusunda anlaştı

Almanya'da hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU), Alman... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T21:32+0300

2022-05-30T21:32+0300

2022-05-30T21:32+0300

savunma

almanya

ordu

fon

yeşiller

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg

Siyasi partiler, ülkenin 'borç freni' devre dışı bırakılarak, Alman ordusuna ayrılacak 100 milyar euroluk özel fonun oluşturulmasına ilişkin düzenlemenin Anayasaya ile güvence altına alınması istiyor. Anayasada yapılacak değişikliğin Federal Meclis yaz tatiline girmeden önce kararlaştırılması hedefleniyor.Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bu uzlaşmayla gelecek yıllarda Alman ordusunun ek yatırımlarla güçlendirileceği belirtildi. NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, Almanya’nın savunma harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1.5 seviyesinde bulunuyor.Uzlaşmaya göre fonun harcanmasına ilişkin bir plan oluşturulacak ve bunun planlaması Federal Meclis Bütçe Komisyonu’na danışmanlık yapacak bir kurul tarafından gerçekleştirilecek.'Alman ordusu güçlendirilecek'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, özel fon konusunda anlaşma sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Alman ordusu güçlendirilecek. Savunma görevini her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek ve her zaman dış saldırılara karşı kendimizi savunabilmemiz için NATO'da üzerine düşeni yapabilecek." dedi.Scholz, Almanya'nın ve Avrupa'nın güvenliğini artırmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da partiler arasında iyi bir uzlaşma sağlandığını kaydederek "Bu NATO'nun bize güvenebilmesini sağladığımız iyi bir uzlaşmadır." dedi.CDU/CSU Federal Meclis Bütçe Komisyonu Üyesi Mathias Middelberg, 100 milyar euronun tamamen Alman ordusuna ayrılacağını ifade ederek "Bizim açımızdan konunun özü budur." diye konuştu.Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise özel savunma fonu dışındaki her şey için borç freninin 2023'ten itibaren uygulanacağını belirtti.CDU/CSU, 100 milyar euroluk fonun tamamıyla Alman ordusu için harcanmasını istemiş, hükümet ortağı Yeşiller ise bu fonun siber saldırılara karşı savunmada da kullanılmasını talep etmişti.Söz konusu uzlaşmada siber saldırılara karşı savunmanın hükümet bütçesinden karşılanması kararı alındı.Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana 1990'da Alman ordusunda personel sayısı 500 bin seviyesinde iken bugün 180 bine inmiş durumda bulunuyor.Almanya'da daha önce Alman ordusunun silah ve donanımda büyük eksiklikleri bulunduğu ülke basınına yansımıştı.Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, mühimmat depolarını yeniden doldurmak için 20 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını belirtmiş, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais da ordunun durumuna ilişkin "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor." ifadesini kullanmıştı.Alman basınında Almanya'nın füze kalkanı, insansız hava aracı, F-35 savaş uçakları, helikopter, telsiz gibi malzeme alınmasının planladığı öne sürülmüştü.

almanya

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, ordu, fon, yeşiller