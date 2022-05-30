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Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı
Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
kaza
dolmuş
otomobil
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Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine gitmekte olan otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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ankara, kaza, dolmuş, otomobil

Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı

20:28 30.05.2022 (güncellendi: 20:36 30.05.2022)
© İHAAnkara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı
Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı.
Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine gitmekte olan otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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