https://tr.sputniknews.com/20220530/ankarada-otomobilin-carptigi-dolmus-defalarca-takla-atti-20-yarali--1056823390.html

Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı

Ankara’da otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı: 20 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı dolmuş defalarca takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T20:28+0300

2022-05-30T20:28+0300

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türkiye

ankara

kaza

dolmuş

otomobil

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Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine gitmekte olan otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ankara, kaza, dolmuş, otomobil