https://tr.sputniknews.com/20220530/antalyada-universite-ogrencisi-azranin-katil-zanlisina-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1056818020.html
Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T17:01+0300
2022-05-30T17:01+0300
2022-05-30T17:04+0300
azra gülendam haytaoğlu
türkiye
katil
ağırlaştırılmış müebbet
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11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durumum vardı. Sadece uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi.Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/universiteli-azranin-katil-zanlisina-cinsel-saldiri-ve-nitelikli-kasten-oldurmeden-ceza-talebi-1056215324.html
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azra gülendam haytaoğlu, katil, ağırlaştırılmış müebbet
Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
17:01 30.05.2022 (güncellendi: 17:04 30.05.2022) Abone ol
Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Kendisiyle ne flört ne de arkadaşlık kurma gibi bir durumum vardı. Sadece uyuşturucu nedeniyle olayı gerçekleştirdim. Herhangi bir cinsel yönelimim olmamıştır. Yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.