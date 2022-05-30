https://tr.sputniknews.com/20220530/arizasini-kontrol-ettigi-tirin-altinda-kalarak-oldu-1056829874.html

Arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalarak öldü

Arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalarak öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T23:51+0300

2022-05-30T23:51+0300

2022-05-30T23:51+0300

türkiye

tır şöförü

tir

mersin

tarsus

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, TIR sürücüsü Necmi Yıldız, otoban gişeleri yakınlarında arıza yapan aracını yol kenarına park etti.Araçtan inen Yıldız, tırın lastiklerini ve diğer bölümlerini kontrol etmeye başladı.Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücünün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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tır şöförü, tir, mersin, tarsus