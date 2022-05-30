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Arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalarak öldü
Arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalarak öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T23:51+0300
2022-05-30T23:51+0300
türkiye
tır şöförü
tir
mersin
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, TIR sürücüsü Necmi Yıldız, otoban gişeleri yakınlarında arıza yapan aracını yol kenarına park etti.Araçtan inen Yıldız, tırın lastiklerini ve diğer bölümlerini kontrol etmeye başladı.Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücünün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
türkiye
mersin
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tır şöförü, tir, mersin, tarsus

Arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalarak öldü

23:51 30.05.2022
© AAMersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde arızasını kontrol ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, TIR sürücüsü Necmi Yıldız, otoban gişeleri yakınlarında arıza yapan aracını yol kenarına park etti.
Araçtan inen Yıldız, tırın lastiklerini ve diğer bölümlerini kontrol etmeye başladı.
Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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