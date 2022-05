https://tr.sputniknews.com/20220530/atakum-belediye-baskani-deveciden-melek-mossoya-konser-daveti-1056799627.html

Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti

Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T07:20+0300

2022-05-30T07:20+0300

2022-05-30T07:20+0300

türkiye

melek mosso

samsun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680390_0:27:612:371_1920x0_80_0_0_7a4d2c6f12f76710625e66599bdc4c0b.png

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

melek mosso, samsun