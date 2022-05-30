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Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti
Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
melek mosso
samsun
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Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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melek mosso, samsun

Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti

07:20 30.05.2022
© DHAMelek Mosso
Melek Mosso - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© DHA
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Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi.
Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.
Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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