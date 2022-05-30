https://tr.sputniknews.com/20220530/atakum-belediye-baskani-deveciden-melek-mossoya-konser-daveti-1056799627.html
Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti
Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T07:20+0300
2022-05-30T07:20+0300
2022-05-30T07:20+0300
türkiye
melek mosso
samsun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680390_0:27:612:371_1920x0_80_0_0_7a4d2c6f12f76710625e66599bdc4c0b.png
Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680390_42:0:571:397_1920x0_80_0_0_c881201d2a362b593855260f34329bf1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
melek mosso, samsun
Atakum Belediye Başkanı Deveci'den Melek Mosso'ya konser daveti
Abone ol
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi.
Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.
Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.