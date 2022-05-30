https://tr.sputniknews.com/20220530/bakan-varanktan-kilicdarogluna-pensilvanyanin-gundemini-rehber-edinen-ana-muhalefetin-baskani-1056816375.html

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen, ana muhalefetin başkanı

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen, ana muhalefetin başkanı

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Bu ülkede yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa bizzat oralardan talimat... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T16:27+0300

2022-05-30T16:27+0300

2022-05-30T16:31+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

mustafa varank

fetö

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank, konuşmasında, TSE'nin, sanayicinin ve üreticinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran yüz akı kurumu olduğunu söyledi. TSE'nin, 68 yıla dayanan geçmişiyle Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ve çeşitlenen üretim altyapısına yeni ufuklar sunma misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Varank, bu anlamda katma değerli ve yenilik odaklı üretim anlayışıyla ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna TSE'nin tecrübesi ve yetkinliğiyle verdiği katkının çok kıymetli olduğunu kaydetti.'3-5 ağaç için ülkeyi yıkanlar, çevre projelerine karşı çıkıyor'İstanbul'da dün önemli bir proje başlattıklarını kaydeden Bakan Varank, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı diktik. Tamamlanıp hizmete açıldığında burası da İstanbul'a kazandırdığımız diğer eserler gibi gerçek bir başyapıt olacak. Devasa büyüklükteki yeşil alanları ve modern sosyal tesisleriyle, megakentin güzelliğine yakışır, dünya standartlarında bir mekana İstanbul'umuz kavuşmuş olacak. Ama bakıyorsunuz, daha düne kadar, 'Bu proje ilk bizim aklımıza gelmişti' diyenler yine bildiğimiz düşmanlıklarıyla, eleştirileriyle bu projeye de saldırıyorlar. Gezi Parkı'ndaki 3-5 ağaç için ülkeyi yakıp yıkanlar, ülkenin en büyük çevre projelerine karşı çıkıyorlar. Hani nerede sizin sözüm ona çevreciliğiniz? Hani nerede sizin sözüm ona yeşil sevdanız? Bunlar Avrupa'da, Amerika'da imrenerek gezdikleri, öve öve bitiremedikleri parkları milletimize reva görmüyorlar ama biz milletimize en iyisini sunmanın derdindeyiz" dedi.'Şiirden ötürü hapse atılmayı göze aldı ama ülkeden kaçmadı’Varank, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi:‘FETÖ'nün düşman bellediği vakıflara bu zat da saldırıyor’Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:"Peki bu zat bu iftirayı nasıl bir dönemde atıyor? Teröre açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya'ya, 'Terörle arana mesafe koymadıkça NATO'ya girmenize müsaade etmeyiz' dediğimiz, sınırlarımız dışında terörü kazıma harekatlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimiz ve büyük mücadeleyle ilgili bilgi verdiğimiz bu dönemde böyle bir iftirayı ortaya atıyor. Biz teröristlere vuruyoruz, terör destekçilerine haddini bildiriyoruz ama ses bu zattan geliyor. FETÖ'nün istismar ettiği alanları ABD'de dahi ellerinden alıyoruz ama ses yine bu zattan geliyor. FETÖ'nün düşman bellediği vakıflara bu zat da saldırıyor. İşte tablo ortada. Eğer bu ülkede yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa, bizzat oralardan talimat alan bir siyasi varsa bu zat; Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini kendine rehber edinen ana muhalefetin başkanıdır. Böyle gayri milli bir muhalefet anlayışıyla da her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Bizim amacımız, Türkiye'yi tam bağımsız, kendi siyasi politikalarını tasarlayıp üretebilen bir ülke haline getirmektir. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bu noktaya taşıyacağız. Türkiye başkasının ağzının içine bakan değil, kendi çıkarları ne gerektiriyorsa onu uygulayan bir ülke olacak, bu yolda da çok önemli bir mesafe kaydettik."

https://tr.sputniknews.com/20220529/ahmet-hakan-kilicdaroglu-kacacak-edebiyatini-surduruyor-amaci-imamoglu-ile-yavasi-gecmek-1056781012.html

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kemal kılıçdaroğlu, mustafa varank, fetö