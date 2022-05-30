https://tr.sputniknews.com/20220530/bilim-insanlari-uyardi-agaclar-yayiliyor-tundra-30-yil-icinde-yok-olabilir-1056807442.html

Bilim insanları uyardı: Ağaçlar yayılıyor, tundra 30 yıl içinde yok olabilir

Bilim insanları uyardı: Ağaçlar yayılıyor, tundra 30 yıl içinde yok olabilir

Küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutup bölgesinde ağaç hattı sınırının hızla kuzeye kayması, tundra ekosistemi için büyük tehdit teşkil ediyor. Almanya'daki... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:27+0300

2022-05-30T13:27+0300

2022-05-30T13:27+0300

tundra

yaşam

almanya

sibirya

küresel ısınma

iklim

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Bilim insanları, küresel ısınmayla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilemezse 2050 yılına gelindiğinde Kuzey Kutup bölgesine (Arktik) özgü tundra bitki örtüsünden eser kalmayacağı konusunda uyardı. Almanya'dan araştırmacılar, Sibirya karaçamlarının kuzeye doğru genişlemesinin etkilerini mercek altına aldı. Rusya'nın kuzeydoğusundaki tundraları baz alarak hazırladıkları bilgisayar simülasyonuna göre bu ağaçların hızla yayılması cüce çalı, saz, çayır, yosun ve likenlerden oluşan tundraların varlığı için bir tehdit. Tundralar ren geyiği, kar baykuşu, kutup ayısı gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Profesör Ulrike Herzschuh, küresel ısınma nedeniyle okyanusların zaten etkilendiğini ama yeryüzünün de bundan payını alacağının altını çizdi. "En kötü senaryoya göre bu milenyumun ortasına gelindiğinde ortada tundra denen bir şey kalmayacak" diyen Herzschuh ve diğer ekip üyeleri, sadece istikrarlı ve küresel çaptaki iklim koruma önlemleriyle milenyum ortasına kadar Sibirya tundralarının yaklaşık yüzde 30'unun ayakta kalabileceği uyarısı yaptı. Söz konusu bölgede son 50 yılda hava sıcaklığının 2 dereceden fazla arttığının altını çizen araştırmacılar dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar hızlı ısınma söz konusu olmadığını vurguladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Almanya biriminde proje müdürü olarak görev yapan Eva Klebelsberg, "Bu aşamada Sibirya tundraları ölümün eşiğinde. İşletmeler aynı şekilde devam ederse bu ekosistem zamanla yok olacak" mesajı verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/kuresel-isinma-balik-turleri-ve-stoklarini-azaltti-1056438121.html

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tundra, almanya, sibirya, küresel ısınma, iklim