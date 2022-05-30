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Bill Gates: 20 yıl içinde diğer bir salgın görülmesi ihtimali yüzde 50
Bill Gates: 20 yıl içinde diğer bir salgın görülmesi ihtimali yüzde 50
İspanyol basınına demecinde bir sonraki pandeminin neden çıkabileceğine dair görüşlerini paylaşan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates ayrıca Gates... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T09:43+0300
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bill gates
koronavirüs
koronavirüs
maymun çiçeği virüsü
pandemi
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Koronavirüs pandemisi süresince hastalığın ne zaman biteceğine dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, insanları aşıyla kimseye çip takma peşinde olmadığına ikna etmeye çalışan ve bu ay başında 'How to Prevent the Next Pandemic' (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) adlı kitabı raflardaki yerini alan ABD'li milyarder Bill Gates bir sonraki pandemi hakkındaki uyarılarına yenisini ekledi. İspanya'da yayın yapan El Diario gazetesine konuşan Gates bir sonraki pandeminin halihazırda bilinen bir virüsten kaynaklanabileceğini söyledi. İnsan elinden çıkan biyoterör ajanı ya da iklim değişikliği yüzünden doğadan insan hayatına girebilecek bir şeylerin de pandemiye yol açabileceğinin altını çizdi. Gates'e göre 20 yıl içinde diğer bir salgın yaşanması ihtimali de yüzde 50. Yeni olası bir pandeminin önüne geçmek için devletleri milyar dolarlık kaynaklar ayırıp araştırmalar yapmaya davet eden Gates vaka sayılarının arttığı maymun çiçeği virüsü konusunda da görüşlerini paylaştı. Maymun çiçeği virüsünün insanlığı yok edecek potansiyelde olmadığını ve pandemiye dönüşme riskinin çok az olduğunu düşünen Gates yine de bu hastalığın haberlere taşınmasından memnun: "Koronavirüs pandemisi olmasaydı maymun çiçeği virüsü haberlere konu bile olmazdı. Haberlere taşınması iyi bir şey." Ancak bu virüsün de mutasyona uğrayıp işleri kötüleştirme olasılığı olduğunu hatırlatan Gates, Avrupa'daki olağandışı vaka artışı konusunda diken üstünde olunması gerektiğini vurguladı.
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bill gates, koronavirüs, maymun çiçeği virüsü, pandemi

Bill Gates: 20 yıl içinde diğer bir salgın görülmesi ihtimali yüzde 50

09:43 30.05.2022 (güncellendi: 10:19 30.05.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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İspanyol basınına demecinde bir sonraki pandeminin neden çıkabileceğine dair görüşlerini paylaşan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates ayrıca Gates maymun çiçeği virüsünü koronavirüs kadar tehlikeli bulmasa da tetikte olmak gerektiğini düşünüyor.
Koronavirüs pandemisi süresince hastalığın ne zaman biteceğine dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, insanları aşıyla kimseye çip takma peşinde olmadığına ikna etmeye çalışan ve bu ay başında 'How to Prevent the Next Pandemic' (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) adlı kitabı raflardaki yerini alan ABD'li milyarder Bill Gates bir sonraki pandemi hakkındaki uyarılarına yenisini ekledi.
İspanya'da yayın yapan El Diario gazetesine konuşan Gates bir sonraki pandeminin halihazırda bilinen bir virüsten kaynaklanabileceğini söyledi.
İnsan elinden çıkan biyoterör ajanı ya da iklim değişikliği yüzünden doğadan insan hayatına girebilecek bir şeylerin de pandemiye yol açabileceğinin altını çizdi. Gates'e göre 20 yıl içinde diğer bir salgın yaşanması ihtimali de yüzde 50.
Yeni olası bir pandeminin önüne geçmek için devletleri milyar dolarlık kaynaklar ayırıp araştırmalar yapmaya davet eden Gates vaka sayılarının arttığı maymun çiçeği virüsü konusunda da görüşlerini paylaştı. Maymun çiçeği virüsünün insanlığı yok edecek potansiyelde olmadığını ve pandemiye dönüşme riskinin çok az olduğunu düşünen Gates yine de bu hastalığın haberlere taşınmasından memnun: "Koronavirüs pandemisi olmasaydı maymun çiçeği virüsü haberlere konu bile olmazdı. Haberlere taşınması iyi bir şey."
Ancak bu virüsün de mutasyona uğrayıp işleri kötüleştirme olasılığı olduğunu hatırlatan Gates, Avrupa'daki olağandışı vaka artışı konusunda diken üstünde olunması gerektiğini vurguladı.
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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