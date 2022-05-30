https://tr.sputniknews.com/20220530/binali-yildirim-enflasyon-hayat-pahaligi-sorunumuz-var-bunlarin-farkindayiz-1056820144.html

Binali Yıldırım: Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var, bunların farkındayız

Binali Yıldırım: Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var, bunların farkındayız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Enflasyon, hayat pahalığı var. Zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T18:21+0300

2022-05-30T18:21+0300

2022-05-30T18:21+0300

politika

binali yıldırım

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055843716_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_09cdfa9463b3e6f0a9612396a1eb4203.jpg

Sivas’ın Suşehri ilçesinde AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.Enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini söyleyen Binali Yıldırım, pahalılığın nedeninin "dünyadaki muazzam talebe karşı yetersiz arz"dan kaynaklandığını öne sürdü.'Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var'Yıldırım, terörün artık ülkenin birinci sorunu olmadığını belirterek “Birinci sorunumuz; enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Pandemide, üretim yapılamadı, hizmet üretilemedi, tedarik zinciri kayboldu. Şimdi muazzam bir talep ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek bir siyasi irade var, bundan haberiniz olsun. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bugüne kadar birçok badireden ülkemizi çıkarttığımız gibi bu badireden de elhamdülillah çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.'2023 seçimleri tüm seçimlerden daha önemli'Önümüzdeki seçimlere değinen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli. Çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderelim’, tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız. Sonrası için bir düşünceniz var mı, planınız var mı? Yok. Neden yok, onu bize söylemediler. Neyi söylediler. 'Tayyip Erdoğan’ı gönderin'. İyi gönderelim de 'ne yapacağız' diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir. Ama kökleri dışarıda olan, ülkenin birliği beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkes böyle bilsin. ”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binali yıldırım, enflasyon