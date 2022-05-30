https://tr.sputniknews.com/20220530/binali-yildirim-enflasyon-hayat-pahaligi-sorunumuz-var-bunlarin-farkindayiz-1056820144.html
Binali Yıldırım: Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var, bunların farkındayız
Binali Yıldırım: Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var, bunların farkındayız
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Enflasyon, hayat pahalığı var. Zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:21+0300
2022-05-30T18:21+0300
2022-05-30T18:21+0300
politika
binali yıldırım
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055843716_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_09cdfa9463b3e6f0a9612396a1eb4203.jpg
Sivas’ın Suşehri ilçesinde AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.Enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini söyleyen Binali Yıldırım, pahalılığın nedeninin "dünyadaki muazzam talebe karşı yetersiz arz"dan kaynaklandığını öne sürdü.'Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var'Yıldırım, terörün artık ülkenin birinci sorunu olmadığını belirterek “Birinci sorunumuz; enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Pandemide, üretim yapılamadı, hizmet üretilemedi, tedarik zinciri kayboldu. Şimdi muazzam bir talep ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek bir siyasi irade var, bundan haberiniz olsun. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bugüne kadar birçok badireden ülkemizi çıkarttığımız gibi bu badireden de elhamdülillah çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.'2023 seçimleri tüm seçimlerden daha önemli'Önümüzdeki seçimlere değinen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli. Çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderelim’, tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız. Sonrası için bir düşünceniz var mı, planınız var mı? Yok. Neden yok, onu bize söylemediler. Neyi söylediler. 'Tayyip Erdoğan’ı gönderin'. İyi gönderelim de 'ne yapacağız' diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir. Ama kökleri dışarıda olan, ülkenin birliği beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkes böyle bilsin. ”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055843716_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_abdecd30f2df826ad9324e61843c5af9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
binali yıldırım, enflasyon
Binali Yıldırım: Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var, bunların farkındayız
Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Enflasyon, hayat pahalığı var. Zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı" dedi. Önümüzdeki seçimlere de değinen Yıldırım "Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli" ifadesini kullandı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.
Enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden geleceklerini söyleyen Binali Yıldırım, pahalılığın nedeninin "dünyadaki muazzam talebe karşı yetersiz arz"dan kaynaklandığını öne sürdü.
'Enflasyon, hayat pahalığı sorunumuz var'
Yıldırım, terörün artık ülkenin birinci sorunu olmadığını belirterek “Birinci sorunumuz; enflasyon var, hayat pahalığı var, zorluklarımız var, bunların farkındayız, dünyada yalnız değiliz. Bütün ülkelerin pandemiden dolayı ayarı bozuldu, çivisi çıktı. Pandemide, üretim yapılamadı, hizmet üretilemedi, tedarik zinciri kayboldu. Şimdi muazzam bir talep ve yetersiz arz var. Bunun neden olduğu bir hayat pahalılığı oldu. Ama bütün bunların üstesinden gelecek bir siyasi irade var, bundan haberiniz olsun. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler, bugüne kadar birçok badireden ülkemizi çıkarttığımız gibi bu badireden de elhamdülillah çıkartacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.
'2023 seçimleri tüm seçimlerden daha önemli'
Önümüzdeki seçimlere değinen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm seçimler önemli ama 2023 seçimleri daha önemli. Çünkü 2023 seçimleri üzerinde bazı planlar var. Plan şu ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderelim’, tamam da kardeşim, gönderelim de ne yapacaksınız. Sonrası için bir düşünceniz var mı, planınız var mı? Yok. Neden yok, onu bize söylemediler. Neyi söylediler. 'Tayyip Erdoğan’ı gönderin'. İyi gönderelim de 'ne yapacağız' diye sormadınız mı? Bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin topraklarında hür ve bağımsız yaşayan yerli ve milli herkesin hakkıdır, görevidir. Ama kökleri dışarıda olan, ülkenin birliği beraberliği, bölünmez bütünlüğüne karşı tavır koyamayan, bölücülere göz kırpan, müzmin düşmanlara umut veren hiçbir siyasi eylem ve girişim bu ülkede yer bulamaz. Bunu herkes böyle bilsin. ”