https://tr.sputniknews.com/20220530/birlesik-kamu-is-enflasyon-farki-maaslara-aylik-olarak-yansitilmali-1056820445.html
Birleşik Kamu-İş: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı
Birleşik Kamu-İş: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan, “Enflasyon çok kısa bir sürede üç haneli rakamlara ulaşmıştır. Kamu çalışanları artık bu zam oranları ile yaşamlarını... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T18:34+0300
2022-05-30T18:34+0300
2022-05-30T18:34+0300
ekonomi
ekonomi
birleşik kamu-iş konfederasyonu
maaş
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:“Türkiye’de son 1 ayda benzine yüzde 31 oranında zam geldi. 100 liralık benzin alan yurttaşlar 48 lirasını vergi olarak ödemektedir. Yanlış vergi politikalarıyla yurttaşların sırtına her gün biraz daha yük bindiren AKP iktidarı kendi itibarlarından tasarruf etmeyi akıllarından bile geçirmemektedir. Gelen zamlarla esnafın, çiftçinin, üreticinin cebine beş kuruş para girmediği gibi artan hayat pahalılığı sebebi ile satışları artık durma noktasına geldi.'Kamu çalışanlarının alım gücü geçen senenin altına düştü'Enflasyonun Nisan ayında yüzde 159,6 (Kamu-Ar) oranında gerçekleşmesi ile kamu emekçilerinin maaşları geçen sene asgari ücret alım gücünün altına gerilemiştir. Çiftçinin, sanayicinin üretemediği bir ekonomide artan fiyatların yanı sıra gıda ve hayatı idame ettirmek için gerekli olan malların kıtlığı baş göstermektedir.'Enflasyon farkı aylık olarak yansıtılmalı'AKP iktidarı, sebebi olduğu enflasyona teslim olmuş durumdadır. Enflasyon çok kısa bir sürede üç haneli rakamlara ulaşmıştır. AKP iktidarının vurdumduymazlığı sayesinde yurttaşlar çok ağır bir şekilde bedelini ödemektedir. Kamu çalışanları artık bu zam oranları ile yaşamlarını idame ettirememekte ve derin bir yoksulluğa teslim olmaktadır. Acilen vergilere yapılan bu insafsız zamların geri alınması ve enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılması gerekmektedir.”
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ekonomi, birleşik kamu-iş konfederasyonu, maaş
Birleşik Kamu-İş: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan, “Enflasyon çok kısa bir sürede üç haneli rakamlara ulaşmıştır. Kamu çalışanları artık bu zam oranları ile yaşamlarını idame ettirememekte, derin bir yoksulluğa teslim olmaktadır. Vergilere yapılan zamların geri alınması, enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılması gerekmektedir” açıklaması yapıldı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“Türkiye’de son 1 ayda benzine yüzde 31 oranında zam geldi. 100 liralık benzin alan yurttaşlar 48 lirasını vergi olarak ödemektedir. Yanlış vergi politikalarıyla yurttaşların sırtına her gün biraz daha yük bindiren AKP iktidarı kendi itibarlarından tasarruf etmeyi akıllarından bile geçirmemektedir. Gelen zamlarla esnafın, çiftçinin, üreticinin cebine beş kuruş para girmediği gibi artan hayat pahalılığı sebebi ile satışları artık durma noktasına geldi.
'Kamu çalışanlarının alım gücü geçen senenin altına düştü'
Enflasyonun Nisan ayında yüzde 159,6 (Kamu-Ar) oranında gerçekleşmesi ile kamu emekçilerinin maaşları geçen sene asgari ücret alım gücünün altına gerilemiştir. Çiftçinin, sanayicinin üretemediği bir ekonomide artan fiyatların yanı sıra gıda ve hayatı idame ettirmek için gerekli olan malların kıtlığı baş göstermektedir.
'Enflasyon farkı aylık olarak yansıtılmalı'
AKP iktidarı, sebebi olduğu enflasyona teslim olmuş durumdadır. Enflasyon çok kısa bir sürede üç haneli rakamlara ulaşmıştır. AKP iktidarının vurdumduymazlığı sayesinde yurttaşlar çok ağır bir şekilde bedelini ödemektedir. Kamu çalışanları artık bu zam oranları ile yaşamlarını idame ettirememekte ve derin bir yoksulluğa teslim olmaktadır. Acilen vergilere yapılan bu insafsız zamların geri alınması ve enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılması gerekmektedir.”