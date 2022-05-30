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https://tr.sputniknews.com/20220530/bursadaki-yogun-dolu-macin-durmasina-sebep-oldu-1056804524.html
Bursa'daki yoğun dolu, maçın durmasına sebep oldu
Bursa'daki yoğun dolu, maçın durmasına sebep oldu
Bursa'da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:19+0300
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yaşam
bursa
dolu yağışı
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Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur yerini doluya bıraktı. Doluya, kimi piknik yaparken yakalanırken kimi de futbol oynarken yakalandı.Amatör lig maçına dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verilirken dolunun durmasıyla birlikte maç devam etti.
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bursa, dolu yağışı

Bursa'daki yoğun dolu, maçın durmasına sebep oldu

12:19 30.05.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR-AW631958Bursa'daki yoğun dolu, maçın durmasına sebep oldu
Bursa'daki yoğun dolu, maçın durmasına sebep oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR-AW631958
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Bursa'da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor anlar yaşadı. Maça bir süre ara verildi.
Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur yerini doluya bıraktı. Doluya, kimi piknik yaparken yakalanırken kimi de futbol oynarken yakalandı.
Amatör lig maçına dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verilirken dolunun durmasıyla birlikte maç devam etti.
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