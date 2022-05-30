CANLI | Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya ordusunun kontrolüne aldığı Ukrayna’nın Herson bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki savunma hattını aşmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu belirtti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Adli Tıp Bürosu Başkanı Dmitriy Kalaşnikov, DHC’de 35’i Şubat 2022’den sonra olmak üzere 2014’ten bu yana toplam 117 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun partisi olan Avrupa Dayanışması’ndan milletvekili Viktoriya Syumar’ın yaptığı açıklamaya göre, Poroşenko bugün ülkeyi terk etmeyi başardı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: