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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/canli--bloomberg-ab-rusyaya-zarar-verme-olasiliklarini-tuketti-1056816034.html
CANLI | Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti
CANLI | Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) ağır yaptırımlarla Rusya'ya zarar verme imkanlarını tükettiğini yazdı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, yaptırım, donbass, новый онлайн для белой редактуры, petrol, doğalgaz
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye

CANLI | Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti

16:33 30.05.2022 (güncellendi: 16:47 30.05.2022)
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Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) ağır yaptırımlarla Rusya'ya zarar verme imkanlarını tükettiğini yazdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya ordusunun kontrolüne aldığı Ukrayna’nın Herson bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki savunma hattını aşmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu belirtti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Adli Tıp Bürosu Başkanı Dmitriy Kalaşnikov, DHC’de 35’i Şubat 2022’den sonra olmak üzere 2014’ten bu yana toplam 117 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun partisi olan Avrupa Dayanışması’ndan milletvekili Viktoriya Syumar’ın yaptığı açıklamaya göre, Poroşenko bugün ülkeyi terk etmeyi başardı.
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: AB, Rusya yaptırımları karşısında parçalanmaya başladı
05:58
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:45 30.05.2022
Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya’ya petrol ambargosu konusunda henüz anlaşmaya varmadı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’dan petrol tedarikine ambargo uygulanması konusunda AB içinde henüz bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.
Orban, Rusya’ya karşı petrol ambargosu kararı alınmasının görüşüleceği AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, “Şu an bu konuda bir uzlaşı sağlanmış değil. Avrupa Komisyonu’nun sorumsuz eylemleri yüzünden güç bir duruma düştük” dedi. AB liderlerinin Brüksel’deki zirve sırasında Orban’ı Rusya’ya petrol ambargosu uygulanması konusunda ikna etmeye çalışmaları bekleniyor.
16:42 30.05.2022
Türkiye - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
Die Welt: Türkiye'nin kararları nedeniyle NATO'da üç tartışma çıktı
16:42
16:38 30.05.2022
Rus istihbaratı: Kiev, Moskova Sokağı'nın ismini Fransa ya da Charles de Gaulle sokağı olarak değiştirmeyi değerlendiriyor
Kiev Belediyesi’nin, başkentteki Moskova Sokağı’nın ismini Fransa Sokağı ya da Charles de Gaulle Sokağı olarak değiştirilmesi önerisini değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Başkanı Sergey Narışkin söz konusu teklifin, Kiev Belediyesi’ne Fransa hükümeti tarafından iletildiğini kaydetti. SVR basın bürosunun aktardığına göre Narışkin, söz konusu teklife dair “Fransa’nın bu utanmazca teklifi aslen, duydukları aşırı Rusofobinin ve Kiev’deki Nazi rejiminin işbirlikçisi olduklarının üstü örtülü bir göstergesidir” yorumunu yaptı.
16:35 30.05.2022
Ukrayna’nın İzmail kentinde Suvorov Anıtı vandalların saldırısına uğradı
Ukrayna’nın güneybatısında, Odessa bölgesindeki İzmail kentinde vandalların büyük Rus komutan Aleksandr Suvorov'un anıtına boyalı saldırıda bulundukları bildirildi.
Strana.ua sitesinin Telegram kanalından paylaşılan haberde, “İzmail’de (Odessa bölgesi) Rus komutan Aleksandr Suvorov’un anıtına kırmızı boya döküldü” ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda Ukraynalı kamu görevlileri, anıtı boyadan temizlemeye çalışıyor.
16:32 30.05.2022
Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti
Bloomberg, Avrupa Birliği'nin (AB) ağır yaptırımlarla Rusya'ya zarar verme imkanlarını tükettiğini yazdı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eski danışmanı Nathalie Tocci, "Petrolde takılıp kalırsak ve savaş kazananı ve kaybedeni olmadan devam ederse, AB birliğinin yıpranmaya başladığı bir senaryo görebiliriz" dedi.
Tocci, "Savaş ne kadar uzarsa, Avrupa toplumları yaptırımların acısına katlanmak konusunda o kadar isteksiz oluyor ve bu da yaptırımların ivmesini yavaşlatıyor" ifadelerini kullandı.
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