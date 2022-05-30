CANLI | Bloomberg: AB, Rusya'ya zarar verme olasılıklarını tüketti

Rus istihbaratı: Kiev, Moskova Sokağı'nın ismini Fransa ya da Charles de Gaulle sokağı olarak değiştirmeyi değerlendiriyor

Kiev Belediyesi’nin, başkentteki Moskova Sokağı’nın ismini Fransa Sokağı ya da Charles de Gaulle Sokağı olarak değiştirilmesi önerisini değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Başkanı Sergey Narışkin söz konusu teklifin, Kiev Belediyesi’ne Fransa hükümeti tarafından iletildiğini kaydetti. SVR basın bürosunun aktardığına göre Narışkin, söz konusu teklife dair “Fransa’nın bu utanmazca teklifi aslen, duydukları aşırı Rusofobinin ve Kiev’deki Nazi rejiminin işbirlikçisi olduklarının üstü örtülü bir göstergesidir” yorumunu yaptı.