https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-the-economist-dergisi-icin-makale-kaleme-aldi-1056827967.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın (NATO) üyeliklerine itirazı aynı zamanda... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T22:41+0300
2022-05-30T22:41+0300
2022-05-30T22:55+0300
recep tayyip erdoğan
nato
the economist
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiliz The Economist dergisi için kaleme aldığı makaleden öne çıkanlar şöyle:-Terörle mücadelede gönülsüz ülkelerin Ankara’da talimat verebileceği makam yoktur.-Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır.-İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir.-Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir.-Türkiye, (İsveç'in ülkemize uyguladığı türden) her türlü silah ambargosunun NATO şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğu görüşündedir.
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recep tayyip erdoğan, nato, the economist
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'
22:41 30.05.2022 (güncellendi: 22:55 30.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın (NATO) üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır" ifadelerine yer veren Erdoğan, "Gerekli adımları atmamaları hâlinde Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiliz The Economist dergisi için kaleme aldığı makaleden öne çıkanlar şöyle:
-Terörle mücadelede gönülsüz ülkelerin Ankara’da talimat verebileceği makam yoktur.
-Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır.
-İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir.
-Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir.
-Türkiye, (İsveç'in ülkemize uyguladığı türden) her türlü silah ambargosunun NATO şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğu görüşündedir.