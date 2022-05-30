https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-the-economist-dergisi-icin-makale-kaleme-aldi-1056827967.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist için makale kaleme aldı: 'Türkiye duruşunu değiştirmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın (NATO) üyeliklerine itirazı aynı zamanda... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T22:41+0300

2022-05-30T22:41+0300

2022-05-30T22:55+0300

recep tayyip erdoğan

nato

the economist

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiliz The Economist dergisi için kaleme aldığı makaleden öne çıkanlar şöyle:-Terörle mücadelede gönülsüz ülkelerin Ankara’da talimat verebileceği makam yoktur.-Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır.-İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir.-Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir.-Türkiye, (İsveç'in ülkemize uyguladığı türden) her türlü silah ambargosunun NATO şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğu görüşündedir.

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recep tayyip erdoğan, nato, the economist