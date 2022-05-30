https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1056818161.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T17:13+0300

2022-05-30T17:13+0300

2022-05-30T17:21+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açılkamada ayrıca, "Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-ikili-gorusecek-zelenskiy-gorusmeye-katilmayacak-1056791985.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, bm, türkiye