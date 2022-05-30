https://tr.sputniknews.com/20220530/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1056824910.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın "Arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T21:16+0300

2022-05-30T21:16+0300

2022-05-30T21:22+0300

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi