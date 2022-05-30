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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın "Arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T21:16+0300
2022-05-30T21:22+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

21:16 30.05.2022 (güncellendi: 21:22 30.05.2022)
© İHA / METİN BAŞARTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / METİN BAŞAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın "Arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız" vurgusu yaptığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.
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