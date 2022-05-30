https://tr.sputniknews.com/20220530/denizbank-rusyadaki-istirakinin-paylarini-aliyor-1056804193.html
Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor
Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor
Denizbank iştiraki Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirak olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, banka tarafından satın... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:11+0300
2022-05-30T12:11+0300
2022-05-30T12:11+0300
ekonomi
denizbank
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103858/68/1038586890_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_118827315036ebe2076c5241c665dd9e.jpg
Bankadan haftasonu KAP'a yapılan açıklamada pay alımına ilişkin yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ifade edildi.Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle;"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103858/68/1038586890_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_f239604bf6f95bd8924950f4a3136a67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizbank, rusya
Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor
Abone ol
Denizbank iştiraki Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirak olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, banka tarafından satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.
Bankadan haftasonu KAP'a
yapılan açıklamada pay alımına ilişkin yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ifade edildi.
Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."