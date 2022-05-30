https://tr.sputniknews.com/20220530/denizbank-rusyadaki-istirakinin-paylarini-aliyor-1056804193.html

Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor

Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor

Denizbank iştiraki Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirak olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, banka tarafından satın... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T12:11+0300

2022-05-30T12:11+0300

2022-05-30T12:11+0300

ekonomi

denizbank

rusya

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Bankadan haftasonu KAP'a yapılan açıklamada pay alımına ilişkin yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ifade edildi.Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle;"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."

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denizbank, rusya