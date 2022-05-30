Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220530/denizbank-rusyadaki-istirakinin-paylarini-aliyor-1056804193.html
Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor
Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor
Denizbank iştiraki Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirak olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, banka tarafından satın... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T12:11+0300
2022-05-30T12:11+0300
ekonomi
denizbank
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103858/68/1038586890_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_118827315036ebe2076c5241c665dd9e.jpg
Bankadan haftasonu KAP'a yapılan açıklamada pay alımına ilişkin yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ifade edildi.Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle;"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103858/68/1038586890_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_f239604bf6f95bd8924950f4a3136a67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizbank, rusya

Denizbank, Rusya'daki iştirakinin paylarını alıyor

12:11 30.05.2022
© AADenizbank
Denizbank - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Denizbank iştiraki Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirak olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, banka tarafından satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.
Bankadan haftasonu KAP'a yapılan açıklamada pay alımına ilişkin yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği ifade edildi.
Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала