https://tr.sputniknews.com/20220530/denize-atlamak-icin-ciktigi-kayadan-atlayamayinca-mahsur-kaldi-1056811229.html
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı. Geri aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:28+0300
2022-05-30T14:28+0300
2022-05-30T14:28+0300
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deniz
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde, 18 yaşındaki Bilal Ş. denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmandı. Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.’yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/cop-kovasina-sikisan-cocugu-itfaiye-kurtardi-1056740650.html
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kocaeli, kandıra, deniz
Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı. Geri aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde, 18 yaşındaki Bilal Ş. denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmandı.
Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.’yi bel kemeriyle kendisine bağladı.
Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.