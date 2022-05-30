https://tr.sputniknews.com/20220530/denize-atlamak-icin-ciktigi-kayadan-atlayamayinca-mahsur-kaldi-1056811229.html

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

Denize atlamak için çıktığı kayadan atlayamayınca mahsur kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmanan genç atlayamadı. Geri aşağıya da inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:28+0300

2022-05-30T14:28+0300

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türkiye

kocaeli

kandıra

deniz

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde, 18 yaşındaki Bilal Ş. denize atlamak için 20 metrelik kayaya tırmandı. Genç, denize atlayamaması üzerine çıktığı yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kayalığa tırmanan itfaiye eri, Bilal Ş.’yi bel kemeriyle kendisine bağladı. Genç, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220527/cop-kovasina-sikisan-cocugu-itfaiye-kurtardi-1056740650.html

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kocaeli, kandıra, deniz