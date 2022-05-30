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Deyr ez Zor'da ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Deyr ez Zor'da ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer doğalgaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:49+0300
2022-05-30T14:51+0300
dünya
suriye
deyr ez zor
abd
üs
roket
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Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresi roket saldırılarının hedefi oldu. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi. Saldırılar sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyr ez Zor toprakları YPG kontrolünde, merkezi ve diğer kırsal bölgeleri ise Suriye hükümetinin kontrolünde bulunuyor. Son olarak ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini söylemiş ancak olayın arkasında İran destekli örgütler olabileceğini iddia etmişti.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
suriye
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suriye, deyr ez zor, abd, üs, roket

Deyr ez Zor'da ABD üssünün çevresine roketli saldırı

14:49 30.05.2022 (güncellendi: 14:51 30.05.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANSuriye- Deyr ez Zor- ABD askeri
Suriye- Deyr ez Zor- ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer doğalgaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.
Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'da, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer gaz sahasının çevresi roket saldırılarının hedefi oldu. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi. Saldırılar sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyr ez Zor toprakları YPG kontrolünde, merkezi ve diğer kırsal bölgeleri ise Suriye hükümetinin kontrolünde bulunuyor.
Son olarak ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de saldırıyı kimin düzenlendiğini henüz bilmediklerini söylemiş ancak olayın arkasında İran destekli örgütler olabileceğini iddia etmişti.
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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