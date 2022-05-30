https://tr.sputniknews.com/20220530/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056800831.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 16.32 seviyelerinde, euro/TL ise 17.58'den işlem görüyor. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T09:14+0300

2022-05-30T09:14+0300

2022-05-30T09:14+0300

ekonomi

altın

dolar

dolar/tl

euro

çeyrek final

çeyrek altın

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Dolar endeksi, 101.4'le yatay seyirde yer alırken, Euro/dolar paritesi ise 1.0757'de seviyesinde bulunuyor.Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 976 TL'den işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.596 TL, Cumhuriyet altını ise 6.366 TL'de yer alıyor.Altının onsu ise 1.859 dolardan satılıyor.Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220527/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056728321.html

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