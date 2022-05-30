Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220530/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056800831.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 16.32 seviyelerinde, euro/TL ise 17.58'den işlem görüyor. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T09:14+0300
2022-05-30T09:14+0300
ekonomi
altın
dolar
dolar/tl
euro
çeyrek final
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Dolar endeksi, 101.4'le yatay seyirde yer alırken, Euro/dolar paritesi ise 1.0757'de seviyesinde bulunuyor.Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 976 TL'den işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.596 TL, Cumhuriyet altını ise 6.366 TL'de yer alıyor.Altının onsu ise 1.859 dolardan satılıyor.Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056728321.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın, dolar, dolar/tl, euro, çeyrek final, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 30.05.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© REUTERS / Rick Wilking
Abone olTelegram
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 16.32 seviyelerinde, euro/TL ise 17.58'den işlem görüyor.
Dolar endeksi, 101.4'le yatay seyirde yer alırken, Euro/dolar paritesi ise 1.0757'de seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.
Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.
Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.
Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 976 TL'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.596 TL, Cumhuriyet altını ise 6.366 TL'de yer alıyor.
Altının onsu ise 1.859 dolardan satılıyor.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.

Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.
Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
27 Mayıs, 09:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала