https://tr.sputniknews.com/20220530/dondurma-fiyatlar-ortalama-yuzde-25-artti-1056799858.html

Dondurma fiyatlar ortalama yüzde 25 arttı

Dondurma fiyatlar ortalama yüzde 25 arttı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte paketli dondurma fiyatlarına da ortalama yüzde 25 zam geldi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T07:57+0300

2022-05-30T07:57+0300

2022-05-30T07:57+0300

türkiye

dondurma

fiyat

fiyat artışı

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Resmi olarak yüzde 70’i, bulan enflasyonun etkisi her alanda hissediliyor. Zamların 1 Haziran’dan itibaren hayata geçeceğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlarla birlikte yurttaşın alım gücünün düştüğünü ve esnafın iyiden iyiye satış yapamaz hale geldiğini söyledi. Cumhuriyet'e konuşan Dündar, “Fiyat söylerken utanıyoruz artık. Böyle giderse kimse bakkala uğramayacak. Havalar ısındı insanlar akşamları gelir dondurma alır diye hevesliydi esnafımız. Son zamlarla onu da kaybetmiş oldu. Firma yetkililerinden aldığımız haberlere göre bu zamlar durmayacak. Bu yazı nasıl bitireceğiz bilmiyoruz artık” dedi.Zamlarla birlikte 11.50 liraya satılan 100 ml’lik Magnum, 15 TL’ye çıkarken en çok tercih edilen ve 11 liraya satılan dondurmalardan Cornetto Disc ise 14 lira oldu. 36.90 lira olan kutu dondurmalar 47.50 liraya çıkarken en ucuz kutu dondurma ise 14.90 liradan 19.90 liraya çıktı.Tüketici şikayetlerinde artışTicaret Bakanlığı bünyesinde kurulan “Alo 175 Çağrı Merkezi”ne bu yılın ilk beş ayında 121 bin 684 çağrı geldi. Şikâyetlerin şubat ayından itibaren internet üzerinden de yapılmasına rağmen çağrı merkezinde günde ortalama 1000 çağrı yanıtlandı ve toplam 121 bin 684 çağrıya cevap verildi. Gelen ihbar ve şikâyetlerin büyük bölümü ayıplı mal ve hizmetler, haksız fiyat artışları, mesafeli satışlar, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmet alanlarında oldu.

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dondurma, fiyat, fiyat artışı