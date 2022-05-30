https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-otanazi-yapilmasi-planlanan-katil-balina-dogal-nedenlerle-oldu-1056824779.html

Fransa’da ötanazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

Fransa’da ötanazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

Fransa'da Seine Nehri’ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötanazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T21:11+0300

2022-05-30T21:11+0300

2022-05-30T21:14+0300

dünya

fransa

balina

katil balina

ötanazi

sea shepherd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056824562_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_d97872b1cf653f56b0b00f01d3e0a367.jpg

Fransa'nın Normandiya kentinde iki hafta önce Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren 4 metre uzunluğundaki katil balinanın öldüğü belirtildi.Çevreci grup Sea Shepherd tarafından yapılan açıklamada, ötanazi yapılması planlanan katil balinanın doğal nedenlerle öldüğü bildirilerek, otopsi yapılacak olan balinanın zarar görmemesi için başında nöbet tuttuklarını açıkladı. Kurtarma ekibinin balinayı kıyıya taşıması bekleniyor.Katil balinanın kara mantar hastalığına yakalandığı tahmin ediliyorYetkililer, 2 hafta boyunca gözlemledikleri katil balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından sesli uyarılar ile kurtarma operasyonu düzenlemişti. Uzmanlar, balığın deniz memelilerinde bulunan yeni bir hastalık olan kara mantar hastalığına (Mukormikoz) yakalandığını ifade ederek, ses uyaranlarına yanıt vermediğine, uyanık olmadığına ve yönelim bozukluğu sergilediği sonucuna varmıştı.Bunun ardından katil balinaya ötanazi uygulanacağını bildirilmişti.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, balina, katil balina, ötanazi, sea shepherd