https://tr.sputniknews.com/20220530/fransada-otanazi-yapilmasi-planlanan-katil-balina-dogal-nedenlerle-oldu-1056824779.html
Fransa’da ötanazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü
Fransa’da ötanazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü
Fransa'da Seine Nehri’ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötanazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T21:11+0300
2022-05-30T21:11+0300
2022-05-30T21:14+0300
dünya
fransa
balina
katil balina
ötanazi
sea shepherd
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Fransa'nın Normandiya kentinde iki hafta önce Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren 4 metre uzunluğundaki katil balinanın öldüğü belirtildi.Çevreci grup Sea Shepherd tarafından yapılan açıklamada, ötanazi yapılması planlanan katil balinanın doğal nedenlerle öldüğü bildirilerek, otopsi yapılacak olan balinanın zarar görmemesi için başında nöbet tuttuklarını açıkladı. Kurtarma ekibinin balinayı kıyıya taşıması bekleniyor.Katil balinanın kara mantar hastalığına yakalandığı tahmin ediliyorYetkililer, 2 hafta boyunca gözlemledikleri katil balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından sesli uyarılar ile kurtarma operasyonu düzenlemişti. Uzmanlar, balığın deniz memelilerinde bulunan yeni bir hastalık olan kara mantar hastalığına (Mukormikoz) yakalandığını ifade ederek, ses uyaranlarına yanıt vermediğine, uyanık olmadığına ve yönelim bozukluğu sergilediği sonucuna varmıştı.Bunun ardından katil balinaya ötanazi uygulanacağını bildirilmişti.
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fransa, balina, katil balina, ötanazi, sea shepherd
Fransa’da ötanazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü
21:11 30.05.2022 (güncellendi: 21:14 30.05.2022) Abone ol
Fransa'da Seine Nehri’ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötanazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea Shepherd, katil balinanın doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.
Fransa'nın Normandiya kentinde iki hafta önce Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren 4 metre uzunluğundaki katil balinanın öldüğü belirtildi.
Çevreci grup Sea Shepherd tarafından yapılan açıklamada, ötanazi yapılması planlanan katil balinanın doğal nedenlerle öldüğü bildirilerek, otopsi yapılacak olan balinanın zarar görmemesi için başında nöbet tuttuklarını açıkladı. Kurtarma ekibinin balinayı kıyıya taşıması bekleniyor.
Katil balinanın kara mantar hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor
Yetkililer, 2 hafta boyunca gözlemledikleri katil balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından sesli uyarılar ile kurtarma operasyonu düzenlemişti. Uzmanlar, balığın deniz memelilerinde bulunan yeni bir hastalık olan kara mantar hastalığına (Mukormikoz) yakalandığını ifade ederek, ses uyaranlarına yanıt vermediğine, uyanık olmadığına ve yönelim bozukluğu sergilediği sonucuna varmıştı.
Bunun ardından katil balinaya ötanazi uygulanacağını bildirilmişti.