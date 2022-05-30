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https://tr.sputniknews.com/20220530/fransiz-kadin-matador-lea-vicens-madriddeki-las-ventas-arenasina-cikti-omuzlarda-tasindilar-1056797164.html
Fransız kadın matador Lea Vicens, Madrid'deki Las Ventas arenasına çıktı: 'Omuzlarda taşındılar'
Fransız kadın matador Lea Vicens, Madrid'deki Las Ventas arenasına çıktı: 'Omuzlarda taşındılar'
Fransız kadın matador Lea Vicens, dünyanın en önemli boğa güreşi arenalarından biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında gösterdiği... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T02:46+0300
2022-05-30T02:46+0300
dünya
matador
fransız
kadın
lea vicens
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Fransız kadın matador Lea Vicens, dünyanın en önemli boğa güreşi arenalarından biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında gösterdiği performansla, omuzlara alınarak sadece başarılı matadorlar için açılan 'Büyük Kapı'dan dışarı çıktı.Mevcut durumda en ünlü kadın matadorlardan biri olan 37 yaşındaki Vicens, tribünlerin tamamen dolu olduğu Las Ventas arenasında uzun süre alkış aldı.Atın üzerinde boğa güreşi yapan Fransız matador, her biri birer seansta olmak üzere toplam 3 boğanın karşısına çıkarken, jüri tarafından iki boğa güreşinde birer kesik boğa kulağı ile ödüllendirildi.Kariyerinde ilk kez 8 Haziran 2019'da Las Ventas'da Büyük Kapı'dan omuzlara alınarak dışarıya çıkarılan Vicens, ikinci kez bu onuru yaşadı.Vicens, kendisiyle birlikte arenada bulunan 22 yaşındaki İspanyol matador Guillermo Hermoso de Mendoza ile birlikte omuzlara alınarak 'Büyük Kapı'dan çıkarılarak, boğa güreşi tutkunlarının alkışları arasında arenayı terk etti.Kadın matador, 2021'de 21 boğa güreşine katılmış ve toplamda 34 kesik boğa kulağıyla ödüllendirilmişti.Las Ventas'ın ana girişindeki 'Büyük Kapı' gelenek olarak boğa güreşlerinde başarılı olan matadorlar için çok ender zamanlarda açılıyor.
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matador, fransız, kadın, lea vicens

Fransız kadın matador Lea Vicens, Madrid'deki Las Ventas arenasına çıktı: 'Omuzlarda taşındılar'

02:46 30.05.2022
© AALea Vicens, Fransız kadın matador
Lea Vicens, Fransız kadın matador - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Fransız kadın matador Lea Vicens, dünyanın en önemli boğa güreşi arenalarından biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında gösterdiği performansla, omuzlara alınarak 'Büyük Kapı'dan dışarı çıktı. Fransız matadora kendisiyle birlikte arenada bulunan İspanyol matador Guillermo Hermoso de Mendoz eşlik etti.
Fransız kadın matador Lea Vicens, dünyanın en önemli boğa güreşi arenalarından biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas arenasında gösterdiği performansla, omuzlara alınarak sadece başarılı matadorlar için açılan 'Büyük Kapı'dan dışarı çıktı.
Mevcut durumda en ünlü kadın matadorlardan biri olan 37 yaşındaki Vicens, tribünlerin tamamen dolu olduğu Las Ventas arenasında uzun süre alkış aldı.
Atın üzerinde boğa güreşi yapan Fransız matador, her biri birer seansta olmak üzere toplam 3 boğanın karşısına çıkarken, jüri tarafından iki boğa güreşinde birer kesik boğa kulağı ile ödüllendirildi.
Kariyerinde ilk kez 8 Haziran 2019'da Las Ventas'da Büyük Kapı'dan omuzlara alınarak dışarıya çıkarılan Vicens, ikinci kez bu onuru yaşadı.
Vicens, kendisiyle birlikte arenada bulunan 22 yaşındaki İspanyol matador Guillermo Hermoso de Mendoza ile birlikte omuzlara alınarak 'Büyük Kapı'dan çıkarılarak, boğa güreşi tutkunlarının alkışları arasında arenayı terk etti.
Kadın matador, 2021'de 21 boğa güreşine katılmış ve toplamda 34 kesik boğa kulağıyla ödüllendirilmişti.
Las Ventas'ın ana girişindeki 'Büyük Kapı' gelenek olarak boğa güreşlerinde başarılı olan matadorlar için çok ender zamanlarda açılıyor.
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