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Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü
Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T17:46+0300
2022-05-30T17:46+0300
türkiye
gaziantep
tekstil
işçi
düğün
iş kazası
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Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
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gaziantep, tekstil, işçi, düğün, iş kazası

Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü

17:46 30.05.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-AW632628Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada
Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-AW632628
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Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.
Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.
Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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