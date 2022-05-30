https://tr.sputniknews.com/20220530/gaziantepte-atolyede-calisan-isci-havalandirma-boslugundan-dugun-salonunun-ortasina-dustu-1056819118.html
Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü
Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T17:46+0300
2022-05-30T17:46+0300
2022-05-30T17:46+0300
türkiye
gaziantep
tekstil
işçi
düğün
iş kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056819177_0:107:623:457_1920x0_80_0_0_21e59cf0a4da53ffe115887ecd6a40f9.jpg
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056819177_0:49:623:516_1920x0_80_0_0_678ddbcb00c2f3a8c619968ddfdb8bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, tekstil, işçi, düğün, iş kazası
Gaziantep'te atölyede çalışan işçi, havalandırma boşluğundan düğün salonunun ortasına düştü
Abone ol
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.
Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.
Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.