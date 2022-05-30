https://tr.sputniknews.com/20220530/gazprom-turkiyeye-mavi-akim-ustunden-gaz-tedarikine-yeniden-basladik-1056811977.html

Gazprom: Türkiye’ye Mavi Akım üstünden gaz tedarikine yeniden başladık

Gazprom: Türkiye’ye Mavi Akım üstünden gaz tedarikine yeniden başladık

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:44+0300

2022-05-30T14:44+0300

2022-05-30T14:44+0300

ekonomi

gazprom

mavi akım

türkiye

doğalgaz

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Mavi Akım gaz boru hattı tesislerindeki planlı çalışmalar tamamlanmıştır. Gaz tedarikine bugün yeniden başlanmıştır” denildi.Mavi Akım boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları 17 Mayıs’ta başlamıştı.1213 kilometre uzunluğundaki Mavi Akım, 2003’ten beri devrede ve yılda 16 milyar metreküp gaz tedariki kapasitesine sahip.

https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html

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gazprom, mavi akım, türkiye, doğalgaz