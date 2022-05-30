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https://tr.sputniknews.com/20220530/gazprom-turkiyeye-mavi-akim-ustunden-gaz-tedarikine-yeniden-basladik-1056811977.html
Gazprom: Türkiye’ye Mavi Akım üstünden gaz tedarikine yeniden başladık
Gazprom: Türkiye’ye Mavi Akım üstünden gaz tedarikine yeniden başladık
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:44+0300
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ekonomi
gazprom
mavi akım
türkiye
doğalgaz
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Mavi Akım gaz boru hattı tesislerindeki planlı çalışmalar tamamlanmıştır. Gaz tedarikine bugün yeniden başlanmıştır” denildi.Mavi Akım boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları 17 Mayıs’ta başlamıştı.1213 kilometre uzunluğundaki Mavi Akım, 2003’ten beri devrede ve yılda 16 milyar metreküp gaz tedariki kapasitesine sahip.
https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html
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gazprom, mavi akım, türkiye, doğalgaz

Gazprom: Türkiye’ye Mavi Akım üstünden gaz tedarikine yeniden başladık

14:44 30.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını duyurdu.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Mavi Akım gaz boru hattı tesislerindeki planlı çalışmalar tamamlanmıştır. Gaz tedarikine bugün yeniden başlanmıştır” denildi.
Mavi Akım boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları 17 Mayıs’ta başlamıştı.
1213 kilometre uzunluğundaki Mavi Akım, 2003’ten beri devrede ve yılda 16 milyar metreküp gaz tedariki kapasitesine sahip.
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